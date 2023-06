Początkujący ogrodnik żyje marzeniami. Paczka nasion potrafi skłonić go do zakupu dziesiątek narzędzi ogrodniczych. Tymczasem kosiarka, siekiera i nożyk do darni mogą nam się nigdy nie przydać. Niezbędne narzędzia ogrodnicze to zupełnie co innego.