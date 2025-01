Twój paszport posiada taki symbol? Sprawdź, co oznacza

Biometryczne paszporty, choć wyglądają podobnie do tradycyjnych, zawierają ukryty czip oraz mikroprocesor, co czyni je bardziej funkcjonalnymi i bezpiecznymi podczas podróży. Ważny jest fakt, że podróżujący do USA muszą posiadać właśnie taki rodzaj paszportu.

Paszporty biometryczne zwiększają bezpieczeństwo osobiste, porównywalne do kart zbliżeniowych. Od 2016 roku są one niezbędne do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych, co pokazuje, jak ważne jest ich szerokie zastosowanie.