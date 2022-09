U-Boat Worx Nemo – osobista łódź podwodna

Przyjemność ta została początkowo wyceniona na okrągły milion dolarów. Za tę cenę szczęśliwy nabywca stawał się właścicielem podwodnego pojazdu , zdolnego do całkiem poważnego nurkowania. U-Boat Worx Nemo została zaprojektowana tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo nawet na głębokości 100 metrów.

Łódź U-Boat Worx Nemo ma 1,55 metra wysokości i waży ok 2700 kg. Pozwala to na jej łatwe transportowanie nawet na niewielkiej, holowanej za samochodem przyczepce, a zarazem ustawia na podium morskich rekordzistów – to najmniejsza załogowa łódź podwodna świata.