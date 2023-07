Umieść tabletkę do zmywarki w bębnie pralki. Efekt zaskakuje

Kapsułki do zmywarki potrafią wyczyścić naczynia po rodzinnym obiedzie, ale mają także kilka pobocznych zastosowań. Z ich użyciem łatwo wyczyścimy piekarnik , a umieszczone w kubkach po herbacie sprawią, że bure zacieki się wspomnieniem. Tymczasem moc tabletek do zmywarki można wykorzystać także na rzecz pralki.

Pranie w pralce automatycznej polega na wirowaniu tekstyliów w wodzie z detergentem. W ten sposób usuwane są z nich zabrudzenia, które pralka odprowadza do kanalizacji. Ten energiczny proces przebiega bezobsługowo, ale urządzenie musi wydajnie radzić sobie z zanieczyszczeniami, które nie rozpuszczają się w wodzie.

Z rur do wnętrza pralki może dostawać się piasek, ubrania dostarczają tam kłaczków, a wśród zabrudzeń nie trudno o włosy oraz sierść. To wszystko może powodować, że urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach, a w kołnierzu pralki znajdujemy szlam.

Pralka się trzęsie przy wirowaniu. Czy to oznaka awarii?

Do tego celu potrzebujemy środka, który dezynfekuje, rozpuszcza osady wapienne i większe zanieczyszczenia. Musimy go też zastosować w sposób, który dostarczy swoich efektów do całego wnętrza pralki. Wycieczka po specjalistyczny środek czyszczący i wydanie pieniędzy wydają się nieuniknione. Tymczasem niekoniecznie.