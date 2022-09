Żabka Eko Smart "napompowana" technologiami. To pierwszy taki sklep w Polsce

W Żabce Eko Smart zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały tzw. cenówki oraz żaluzje z ogniwami perowskitowymi. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnymi lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej .

– Uruchamiamy Żabkę Eko Smart, czyli pierwszą w Polsce placówkę, w której łączymy kwestie związane z ekologią z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, usprawniającymi pracę franczyzobiorców i ich pracowników. Prezentując nowe rozwiązania, zachęcamy także klientów do pozyskiwania zupełnie innych doświadczeń zakupowych. Liczymy, że w ten sposób dodatkowo zasiejemy w nich ciekawość i zachęcimy do proekologicznych działań – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Grupa Żabka.

Robot Robbie robi hot dogi w Żabce. To pierwsze tego typu urządzenie na rynku

Energia, z której korzysta Żabka Eko Smart w Poznaniu, pochodzi w 100 proc. z odnawialnych źródeł. W placówce zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji perowskitowych . To przełomowa technologia fotowoltaiczna , generująca zieloną energię zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego. Wykonano w niej żaluzje pokrywające jedną ze ścian budynku oraz zainstalowane w placówce listwy cenowe, tzw. cenówki, co dodatkowo pozwala na oszczędność papieru. Na dachu sklepu zamontowano także 15 modułów paneli fotowoltaicznych.

W sklepie znaleźć można nowoczesne, zamykane lodówki, ograniczające zużycie energii niezbędnej do schłodzenia towaru, a ich izolacja wykonana z mat z konopi siewnych ma bardzo dobre właściwości termiczne. Zainstalowane wewnątrz szaf mroźniczych półki glikolowe wypełnione są glikolem, który pozwala magazynować chłód i oddawać go w najbardziej krytycznych momentach pracy urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych produktów podczas zewnętrznych awarii. Z kolei przed sklepem stanęła ławka solarna, dzięki której można naładować telefon.