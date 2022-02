Zbudował ogromny powerbank. Zasili dziesiątki smartfonów, telewizor i pralkę

Ekrany w smartfonach z każdą kolejną generacją stają się coraz większe. Niestety niezupełnie idzie to w parze z pojemnościami baterii, które nawet w pełni naładowane niekiedy nie wystarczają na zachowanie naszego urządzenia przy życiu przez jeden pełny dzień. Pewien Chińczyk musiał mieć naprawdę dość siedzenia przy ścianie z telefonem podłączonym do kontaktu, bo skonstruował gigantyczny powerbank o pojemności 27 000 000 mAh.

Handy Geng z Hongkongu stworzył popularny kanał YouTube poświęcony projektowaniu i budowaniu absurdalnych urządzeń, takich jak wielofunkcyjny kapelusz do napojów, połączenie wózka inwalidzkiego z kosiarką czy blokada lodówki, która wymaga treningu, aby uzyskać do niej dostęp. Najnowsza konstrukcja youtubera doprowadza ideę banku energii o dużej pojemności do ekstremum.