Zużyte baterie mogą zasilić rośliny. Oni robią z nich innowacyjny nawóz

Baterie mogą być poddawane tradycyjnemu recyklingowi , ale wymaga to użycia wysokiej temperatury do stopienia metali, które następnie mogą być ponownie wykorzystane. Metoda ta nie pozwala jednak na ponowne wykorzystanie innych elementów, które muszą zostać wydobyte. W ten sposób marnują się cenne zasoby.

Tracegrow to fińska firma, która jako pierwsza odkryła metodę przetwarzania baterii w nawóz – podaje serwis Eye on the Arctic. Firma stosuje rozwiązanie, które pozwala wykorzystać 80 procent pierwiastków śladowych znajdujących się w bateriach alkalicznych.