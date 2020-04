Symbole otwierające z Wiedźmina to dzieło polskiego Platige Image. Autor objaśnia swoje serialowe prace

Serial Wiedźmin stworzony na potrzeby Netflixa zawiera w sobie wiele smaczków i głębszych odniesień. Nie bez znaczenia są też symbole pokazywane nad tytułami poszczególnych odcinków. Ich opracowanie było zlecone Michałowi Niewierze z firmy, która stała się koproducentem serialowego Wiedźmina, czyli Platige Image.

Jak zaznaczają twórcy z polskiego studia na łamach behance, Niewiara jest prawdziwym znawcą wiedźmina pracującym w ich firmie. To wieloletni fan książek Andrzeja Sapkowskiego, który nie raz był podpytywany przez swoich współpracowników o pomysły i różne elementy materiału z książek. Jego znajomość tematu przyczyniła się do obsadzenia go w roli projektanta symboli otwierających odcinki.

Wielowymiarowa symbolika

"Ideą otwarcia były zapowiedzi lub podsumowania historii danego odcinka. Każda sekwencja miała być tajemnicą, którą rozwiązywałyby napisy końcowe." Wstępne koncepcje narodziły się jeszcze w samym Platige Image, ale ostateczny kierunek prac został wybrany przez producentów i scenografa Andrew Lawsa.

Słońce, węże, smok… A na koniec połączenie wszystkich elementów w jeden medalion z głową wilka, jaskółką i symbolem gwiazdy. I w tym miejscu jest głębia. Wilk to oczywiście wiedźmin Geralt, jaskółka odnosi się do Ciri, a gwiazda utożsamia Yennefer.

Wiedźmin Netflixa to nie Dziki Gon CD Projektu

Część fanów mogło dziwić się dużym zmianom symbolu względem wiedźmińskiego talizmanu z gier CD Projekt RED. Jednak inna koncepcja to mocniejsze czerpanie z książek, a także odrębność medium gry i serialu.

"Medalion z gier wideo działa dobrze w grze, ale potrzebowaliśmy czegoś bardziej praktycznego i prostego. Wiedźmini nie są wykwalifikowanymi jubilerami. Chcieliśmy również podkreślić fakt, że tworzymy adaptację książki, a nie grę" - wyjaśnił Michał Niewiara.

Źródło: behance