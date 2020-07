Jedyne takie radio w Polsce. Radio Kapitał "łączy w sobie wszystko to, o czym marzyli wynalazcy globalnego internetu"

Paradoksalnie pandemia "ożywiła" radio. W końcu dawno żadna piosenka i radiowa lista przebojów nie wywołała takiego zainteresowania, co trójkowy plebiscyt, gdy wygrał go Kazik ze swoim utworem. Jako że słuchacze więcej czasu spędzali w domach, rosła popularność stacji, a malało zainteresowanie serwisami streamingowymi. Najlepszym dowodem na to, że radio ma się dobrze i to nie ze względu na koronawirusa jest jednak polska inicjatywa: Radio Kapitał.

Radio Kapitał nadawanie rozpoczął 29 czerwca 2019 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dziś radio to ponad 300 osób, tworzących 250 autorskich audycji nadawanych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Archiwum pęka w szwach — to ponad 1600 archiwalnych audycji, a codziennie dochodzą nowe.

Czym jest Radio Kapitał? Radio Kapitał to stale rosnąca społeczność twórców i twórczyń. Każdy i każda może zgłosić się do nas i spróbować swoich sił. Radiową różnorodność tworzą artyści i artystki, aktywiści i aktywistki, Dje i DJki, instytucje kultury i festiwale, które szukają we współpracy z nami oryginalnych form funkcjonowania w dobie pandemii, ale także po prostu miłośnicy i miłośniczki medium radia. Czytaj więcej

To wszystko bez wsparcia instytucji i urzędów. Dzięki akcjonariatowi na start i benefitowej imprezie anty-sylwestrowej udało się stworzyć stronę internetową. Radio Kapitał stale się rozrasta. W planach jest studio w Poznaniu i Warszawie.

W związku z tym inicjatywa potrzebuje pieniędzy, dlatego z okazji urodzin wystartowała specjalna zbiórka na portalu Patronite. Cel — 10 tys. zł, które zostanie przeznaczone na działalność radia: opłacenia kosztów praw autorskich, oprogramowania (hosting strony internetowej, Airitme — oprogramowanie radiowe, Zaiks — prawa autorskie, Mixcloud — platformę archiwizującą audycje, Soundcloud, Dysk Google) i utrzymania studia. Do tego dochodzi też stała praca kilku osób, które opiekują się radiem.

Radio Kapitał — korzenie internetu

Radio Kapitał nie jest "typowym internetowym radiem", gdzie po prostu puszcza się muzykę. Inicjatywa skupia się na społeczności — twórcach i słuchaczach. Autorzy audycji mogą przedstawiać rzeczy, na które nie ma miejsca i czasu w innych mediach. Radiu Kapitał udało się stworzyć przestrzeń, w ramach której funkcjonują twórcy, którzy wcześniej nawet nie mieli pojęcia o swoim istnieniu. Trudno mówić tutaj o liderach, bo Radiu Kapitał bliżej do spółdzielni, w której każdy głos się liczy.

Internetowe radio społecznościowe łączy w sobie wszystko to, o czym marzyli wynalazcy globalnego internetu — mówią przedstawiciele radia z okazji pierwszych urodzin. Mają na myśli bezinteresowność, chęć dzielenia się wiedzą, inkluzywność, poziome i rozproszone zarządzanie, pasję i twórcze myślenie uczestników oraz współtwórców audycji.

Wydawać by się mogło, że we współczesnej sieci nie ma już miejsca na takie działanie - o czym zresztą pisał Michał Radomił Wiśniewski w książce podsumowującej 25-lecie "polskiego internetu".

"Wszyscy jesteśmy cyborgami". Jak internet zmieniał się razem z Polską i Polakami Wiśniewski wspomina dość optymistyczne początki sieci. Wielkie możliwości, jakie internet dawał. Był oknem na świat. Zniósł granice — nagle można było mieć dostęp do tych samych filmów, seriali, komiksów czy gier co mieszkańcy USA czy Japonii. Ba! Można było z nimi o tym podyskutować. (…) "Internet nie połączył świata, tylko podzielił go w nowy sposób" - dodaje. Dowodów na to jest znacznie więcej, nie o wszystkich Wiśniewski pisze. Weźmy sprzęty Google'a, jak inteligentne głośniki, które w Polsce są bezużyteczne, bo wiele funkcji u nas nie działa. Czytaj więcej

Właśnie z tego powodu Radio Kapitał jest tak wyjątkowe. Tutaj każdy może dzielić się swoją wiedzą i pasją, każdy może znaleźć coś nowego. Tym bardziej cieszy fakt, że Radio Kapitał rozrasta się i planuje kolejne nowe inicjatywy.