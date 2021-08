Agrofotowoltaika zwiększa zysk 5 razy. Oto rolnictwo przyszłości

Agrofotowoltaika może być dobrą alternatywą dla tradycyjnych farm fotowoltaicznych. Wiemy, że największa farma w Europie powstaje w ramach tej koncepcji odnawialnych źródeł energii. Producenci komponentów służących do pozyskiwania energii ze Słońca starają się zoptymalizować konstrukcje w taki sposób, by oferowała jak największą produkcję prądu, przy możliwie niskich kosztach i korzyściach dla uprawy roślin.

W ten sposób powstał system nazwany Even-lighting Agrivoltaic System (EAS). Jak sama nazwa wskazuje, zapewnia on równomierne oświetlenie dla upraw, które znajdują się pod panelami fotowoltaicznymi. Fotowoltaika dla rolników w takim wydaniu to z pewnością kierunek, w którym należy dążyć w przypadku wykonywania instalacji fotowoltaicznych w warunkach wiejskich.

Cechą charakterystyczną opracowanego na University of Science and Technology of China systemu agrofotowoltaiki jest występowanie szyb między kolejnymi rzędami paneli fotowoltaicznych. Sprawiają one, że wraz z upływem czasu, światło słoneczne dociera do innych roślin, oświetlając je równomiernie w ciągu doby.

Dużą zaletą tego systemu jest jego cena. Kosztuje on około 10 proc. więcej, niż klasyczna fotowoltaika. Producent szacuje, że 1 kWp instalacji fotowoltaicznej będzie kosztował 715 euro, a jego roczne utrzymanie 6,5 euro.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Przestrzenie przeszklone będą stanowiły 1/3 całej powierzchni instalacji fotowoltaicznej. Biorąc pod uwagę, że panele będą umieszczone wysoko nad ziemią, ma to pozwolić na dostarczenie do upraw optymalnej ilości światła. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach cień jest nawet wskazany — ogranicza temperaturę, roślin w ciągu dnia, zmniejszając tym samym ryzyko ich wyschnięcia bez dodatkowego nawadniania.

Pierwsza instalacja oparta na systemie EAS powstała w chińskim mieście Fuyang. Słupy z modułami fotowoltaicznymi "wyrosły" nad uprawą różnych roślin, takich jak sałata, brokuły, czosnek, topinambur czy rzepak. Kolejna instalacja powstała w mieście Hefei.

Słupy, na których montowane są panele fotowoltaiczne, mają wysokość około 2,5 metra. W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe lampy LED, które doświetlają rośliny przez około 2 godziny w ciągu dnia.



Doświetlanie upraw lampami LED wpływa na nie korzystnie. Sałata w takim systemie posiada 72,14 proc. więcej cukru oraz o 21,51 proc. mniej azotanów. Biorąc pod uwagę zyski w plonach oraz produkcji energii elektrycznej, grunt, na którym zainstalowana została agrofotowoltaika, czyli fotowoltaika dla rolnika, przyniósł 5,14 razy większy zysk niż tradycyjna uprawa rolna.