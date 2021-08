Pompa ciepła i fotowoltaika w szklarni. To rozwiązanie dla rolników

Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką zostały zastosowane w testowej szklarni o powierzchni blisko 47 metrów kwadratowych i kubaturze ok. 143 metrów sześciennych. Obiekt zlokalizowany jest w Loughborough w Leicestershire.

Cała szklarnia została pokryta panelami półprzezroczystymi panelami fotowoltaicznymi - zarówno dach, jak i ściany. Instalacja dachowa miała łączną moc na poziomie 7,67 kWp, natomiast elewacja pracowała z mocą 2,8 kWp. Moduły fotowoltaiczne dostarczyła firma Polysolar Ltd., natomiast falowniki dostarczyła austriacka firma Fronius.

Zainstalowana pompa ciepła dysponowała mocą 5 kW i wyposażona była w zbiornik 200 litrów. Wykorzystano 24 pojedyncze pionowe wymienniki ciepła oraz klimakonwektor wentylatorowy.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Ciepło przez prawie cały rok

Eksperyment pozwolił na kontrolowanie temperatury przez cały rok. We wszystkich miesiącach poza zimowymi udawało się utrzymywać powyżej 16 stopni Celsjusza. Pompa ciepła była również wykorzystywana do chłodzenia szklarni, gdy zachodziła taka potrzeba. Gdy temperatura wewnątrz jest za wysoka, ciepło oddawane jest do gleby. Grzanie odbywa się w przeciwnym kierunku, z wykorzystaniem zmagazynowanego w zbiorniku wodnym ciepła.

Naukowcy mają już jednak pomysł, w jaki sposób przystosować tego typu instalacje do pracy zimą. Nie podzielili się jednak jeszcze żadnymi szczegółami.

— Problem może być rozwiązany przez zmniejszenie infiltracji powietrza i zmianę procedury chłodzenia. Co więcej, ta procedura może wyraźnie zwiększyć ilość dostarczanego ciepła - pisze PV Magazine, cytując słowa naukowców.



Być może korzystanie z odnawialnych źródeł energii umożliwi niebawem prowadzenie upraw przez cały rok, nawet w okresach ujemnych temperatur, bez emitowania zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem szklarni.

Źródło: PV-Magazine