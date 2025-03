Co oznacza skrót LED na żarówkach? Mało kto o tym wie

Skrót LED, który pojawia się w kontekście żarówek , jest dziś powszechnie używany, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę oznacza. Choć sama technologia LED zyskuje na popularności z każdym rokiem , nie każdy wie, jakie korzyści niesie ze sobą jej zastosowanie w oświetleniu domowym.

LED to skrót z języka angielskiego od wyrażenia "light-emitting diode", co oznacza po polsku diodę emitującą światło. W fachowym języku, LED nazywa się diodą elektroluminescencyjną. Diody te są rodzajem półprzewodników, które bezpośrednio zamieniają prąd na światło. Choć technicznie rzecz biorąc, żarówka LED to bardziej lampa niż żarówka, potocznie używa się tej nazwy.