Jaki telewizor 65 cali wybrać? Doradzamy, na co zwrócić uwagę

Chcesz mieć duży telewizor i przytłacza cię wybór? Mamy dla ciebie garść ciekawych informacji, przydatnych przy kupowaniu telewizora o przekątnej ekranu 65 cali.

Telewizor 65-calowy w technologii OLED czy QLED?

Samo stwierdzenie, że chcesz mieć telewizor o przekątnej ekranu 65 cali faktycznie stanowi jakieś zawężenie tematu. Jednak wybór jest dość spory. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, w jakiej technologii chcesz swój nowy 65-calowy sprzęt? Zacznijmy od uznanych OLED-ów.

Skąd nazwa OLED? Jej rozwinięcie brzmi: "Organic Light-Emitting Diode", a sprowadza się to do wyświetlaczy opartych na organicznych diodach elektroluminescencyjnych. Czy to naprawdę ma aż tak duże znaczenie? Tak, ponieważ dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego podświetlania. To z kolei przekłada się na pewne zalety obrazu.

W telewizorze OLED dosłownie każdy piksel może być włączony lub wyłączony. Czerń uzyskana poprzez wyłączenie pikseli w konkretnym obszarze, zawsze będzie lepszej jakości, niż czerń z mniej intensywnym podświetleniem. Właśnie dlatego OLED pozwala na niezwykły kontrast oraz głęboką czerń. Z kolei za wadę można uznać mniejszą jasność wyświetlaczy OLED w porównaniu z QLED. Ponadto istnieje jeszcze ryzyko wypalenia matrycy – w sytuacji, gdy wyświetlany obraz długo nie będzie się zmieniał, niektóre ze statycznych elementów mogą zostać utrwalone.

Pora przejść do technologii QLED. Tutaj mamy do czynienia z matrycami LCD LED, które wymagają dodatkowego podświetlenia, ponieważ ciekłe kryształy nie emitują światła. Nie stanowi to większego problemu, lecz po prosu ma wpływ na jakość uzyskiwanej czerni. Skoro podświetlenie zawsze pracuje (tutaj nie da się wyłączać pojedynczych pikseli), to czerń zawsze będzie "jaśniejsza" – nigdy nie będzie absolutnie czarna.

Oczywiście technologia QLED ma również zalety. W zamian za odrobinę gorszej jakości czerń, dostaniemy bardziej nasycone kolory, a wszystko dzięki dodatkowej warstwie Quantum Dot (kwantowych kropek), od której wzięła się nazwa QLED. Tego typu telewizory oferują wyższą jasność, więc sprawdzą się w nasłonecznionych pokojach. Warto pamiętać o tym, gdy będziemy kupować nowy 65-calowy telewizor.

Tani telewizor 65-calowy (do 2500 zł)

Nie każdy się zgodzi, że 2500 zł oznacza coś taniego, lecz w kontekście telewizorów o dużej przekątnej, tak właśnie jest. Szukając telewizora 65-calowego w niższym przedziale cenowym, można znaleźć kilka ciekawych opcji. Dobrym przykładem może być Sharp 65BL3EA, który ma rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz i wbudowany odbiornik DVB-T2. Ten ostatni aspekt w 2022 roku ma spore znaczenie ze względu na zmianę standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Godne uwagi w tym przykładowym modelu telewizora 65-calowego, znajdziemy system operacyjny Android TV z wygodnym interfejsem oraz obsługą asystenta Google. Jest też wbudowany Chromecast, dzięki czemu można łatwo przesyłać obraz np. ze smartfona czy komputera prosto na ekran telewizora. Są to drobnostki, ale często ułatwiają życie, więc warto ich szukać także w innych modelach telewizorów o przekątnej 65 cali.

Telewizor 65-calowy w wyższej cenie (powyżej 2500 zł)

Jeżeli chcesz zainwestować w telewizor większą kwotę, możesz rozglądać się za takimi modelami, jak na przykład LG 65NANO913PA. Taki zakup wiąże się z wydatkiem ok. 5000 zł. W zamian otrzymasz ekran w technologii NanoCell, co przekłada się na dokładniejsze odwzorowanie kolorów oraz lepsze kąty widzenia niż w tańszych modelach.

Źródło zdjęć: © Getty Images | tulcarion Telewizor 65 cali na ścianie

NanoCell to ulepszona wersja telewizorów ciekłokrystalicznych, a efekty są podobne do tych uzyskiwanych przez technologię QLED. Chodzi o szerszą paletę wyświetlanych barw. Jednak trzeba zaznaczyć, że NanoCell oraz QLED to dwie niezależne od siebie technologie różnych producentów. Jeżeli bardziej interesują cię telewizory 65-calowe w technologii OLED, możesz zwrócić uwagę na modele urządzeń pokroju Philipsa 65OLED706.

Sugestie wymienione wyżej są tylko przykładami, a szukając wymarzonej maszyny do wyświetlania filmów, po prostu warto zwrócić uwagę na technologię i kilka parametrów:

- Częstotliwość odświeżania. Herc oznacza cykl na sekundę, a w telewizorach wykorzystuje się to do informowania o tym, ile razy na sekundę dochodzi do odświeżania obrazu. Przykładowo, telewizor 100 Hz może odświeżyć obraz 100 razy na sekundę. Im wyższa wartość, tym płynniejszy efekt.

- Wbudowany tuner DVB-T2 ma znaczenie, bo w 2022 roku wchodzą w Polsce wejdą w życie zmiany dotyczące standardu przesyłu sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

- HDMI 2.1 jest ważne głównie dla ludzi zainteresowanych podłączeniem konsoli do telewizora. PlayStation 5 i Xbox Series X dają możliwość grania w 4K oraz 120 klatkach na sekundę, ale wymaga to wyższego standardu HDMI, a konkretniej HDMI 2.1. Ważne jest to, żeby koniecznie zwrócić uwagę na dostępną przepustowość interfejsu do 48 Gbps. Nie wszystkie HDMI 2.1 spełniają ten warunek.

- HDR oznacza dużą rozpiętość tonalną. Z kolei HDR10+ i Dolby Vision też pozwalają na uzyskanie obrazu w szerszej palecie barw, ale dzięki dynamicznym metadanym, każda klatka oglądanego obrazu będzie miała automatycznie dopasowane parametry wyświetlania ciemnych oraz jasnych obszarów.