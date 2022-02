Telewizor 55 cali. Jaki telewizor kupić?

Powyższe oczywiście należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ jest tylko próbą pokazania, że jeśli ktoś nie interesuje się tym na co dzień, to można odnieść wrażenie, iż w świecie telewizorów jest wiele podobnie brzmiących nazw. Czy mają one jakiekolwiek znaczenie? Jaka jest różnica i na co zwracać uwagę w trakcie kupowania telewizora 55 cali? Podajemy przydatne informacje w dużym skrócie.

Telewizor 55 cali – podstawowe informacje o technologii QLED

QLED to skrót od Quantum dot LED. Są to matryce LCD z podświetleniem LED, a także dodatkową warstwą w postaci tak zwanych kwantowych kropek. Wspomniane kropki kwantowe to niezwykle małe nanokryształy, które ostatecznie wraz z innymi warstwami znajdującymi się w telewizorze, umożliwiają uzyskiwanie szerokiej palety kolorów i pozwalają na to, żeby cieszyć się bardziej nasyconymi barwami.

Telewizory QLED mają też dobrą jasność, lepszą niż w konkurencyjnym rozwiązaniu OLED. W związku z tym są idealne między innymi do mocno nasłonecznionych pomieszczeń, w których przez większość dnia jest bardzo jasno. Niestety telewizory QLED mają też wady, a główną z nich jest czerń, która nie jest tak dobra jak w telewizorach OLED.

Telewizor 55 cali – podstawowe informacje o technologii OLED

OLED to skrót od Organic Light-Emitting Diode. Podstawowym wyróżnikiem takich wyświetlaczy z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi jest fakt, że nie wymagają dodatkowego podświetlenia. Tutaj każdy piksel stanowi własne źródło światła, więc nie potrzebuje dodatkowego podświetlenia LED. W związku z tym każdy samoświecący piksel może zostać dowolnie włączony lub wyłączony, a to pozwala uzyskać lepszą czerń oraz nieskończony kontrast.

Niestety telewizory OLED mają też wady, a główną z nich jest ryzyko wypalenia matrycy. Może się to zdarzyć wtedy, gdy wyświetlany obraz długo nie będzie się zmieniał. W takiej sytuacji niektóre ze statycznych elementów, jak np. logo stacji telewizyjnej, mogą się utrwalić na ekranie. Telewizory OLED mają też trochę niższą jasność niż ma to miejsce w przypadku QLED-ów. Przez to panuje opinia, że są mniej odpowiednie do mocno nasłonecznionych pomieszczeń.

Telewizor 55 cali – podświetlenie matrycy

Omówiliśmy w skrócie technologie QLED i OLED, lecz trzeba zaznaczyć, że na rynku zdążyło się już pojawić wiele dodatkowych określeń, o których warto wiedzieć. QLED to ewolucja technologii LCD LED, która w swej konstrukcji wymaga dodatkowego podświetlenia. Omówmy parę terminów związanych z takim właśnie podświetleniem.

Telewizory 55 cali z podświetleniem Edge LED mają diody rozmieszczone na krawędziach. Telewizory 55 cali z podświetleniem bezpośrednim, czyli Direct LED, pozwalają na bardziej równomierne podświetlenie ekranu. Dzięki rozwiązaniu o nazwie local dimming, czyli strefowemu wygaszaniu podświetlenia, można uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne przyciemnianie obrazu w określonych obszarach.

Do nowszych rozwiązań dotyczących podświetlania zalicza się Mini LED, które w porównaniu z klasycznym podświetleniem LED, cechuje się lepszym kontrastem oraz poprawioną możliwością uzyskiwania czerni. Wszystko dlatego, że większa ilość znacznie mniejszych LED-ów przekłada się na bardziej precyzyjne wygaszanie obszarów ekranu, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Micro LED to jeszcze inne rozwiązanie, którego nie powinno się mylić z Mini LED, dlatego wspominamy o nim natychmiast po opisaniu Mini LED-ów. Jeżeli chodzi o Micro LED, to rozwiązanie jest podobne do OLED-ów w tym sensie, że wszystkie piksele świecą samodzielnie, a więc nie wymagają dodatkowego podświetlenia. Co prawda nie są to diody organiczne, tak jak w OLED-ach, lecz kluczowa będzie informacja o tym, że możliwy jest podobny efekt w postaci włączania i całkowitego wyłączania każdego piksela. Dzięki temu mamy świetną czerń i bardzo dobry kontrast. Przy okazji charakteryzują się również wysoką jasnością.

Najlepsze w telewizorach z technologią Micro LED jest to, że ich diody nie są narażone na wypalanie statycznych elementów obrazu, tak jak ma to miejsce w przypadku telewizorów OLED. Ich ogólna żywotność jest przy okazji znacznie dłuższa. Niestety aktualnie rozwiązanie Micro LED wciąż zalicza się do drogich.

Na co zwracać uwagę kupując telewizor 55 cali?

Zanim przejdziemy do paru konkretnych propozycji modeli telewizorów 55 cali, chcemy jeszcze krótko omówić te rzeczy, na które najczęściej warto zwrócić uwagę.

Źródło zdjęć: © Getty Images | MIRROR IMAGE STUDIO Telewizor 55 cali na ścianie

Standard DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). Kupując nowy telewizor warto zainteresować się tym, czy na pewno może poprawnie odbierać treści w standardzie DVB-T2/HEVC. Ma to znaczenie, ponieważ 2022 rok stoi pod znakiem zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, ale trzeba podkreślić, że większość nowych telewizorów go obsługuje.

Częstotliwość odświeżania. Herc oznacza cykl na sekundę, a w przypadku telewizorów można to wykorzystać do podawania informacji na temat liczby klatek wyświetlanych na sekundę. Przykładowo, telewizor 60 Hz może wyświetlać 60 klatek na sekundę. Im wyższa wartość, tym płynniejszy obraz.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Vanit Janthra Telewizor 55 cali w pokoju

HDR to standard pozwalający na wyświetlanie szerszego zakresu barw i kontrastu. Szeroki zakres dynamiczny przekłada się na zwiększenie realizmu oglądanego obrazu. Warto dodać, że HDR10+ oraz Dolby Vision również pozwalają na uzyskanie obrazu w szerszej palecie barw, ale ich istotnym elementem są dynamiczne metadane, które sprawiają, że każda klatka oglądanego obrazu może mieć automatycznie dopasowane parametry wyświetlania ciemnych i jasnych obszarów.

Złącza HMDI 2.1 będą miały znaczenie przede wszystkim dla osób zainteresowanych np. podłączaniem konsoli do telewizora i graniem w gry. Chodzi o możliwość cieszenia się rozdzielczością 4K oraz 120 klatkami na sekundę. Tak wysoka częstotliwość odświeżania z rozdzielczością 4K wymaga wyższego standardu HMDI, czyli właśnie HDMI 2.1.

Telewizor 55 cali, ile to cm?

Telewizor 55 cali, ile to cm? Wiele osób chce znaleźć szybką odpowiedź na tego typu pytanie. Informujemy zatem, że przekątna telewizora 55 cali wynosi 139,7 cm. Warto dodać, że mając telewizor o takiej wielkości, najlepiej siedzieć od ekranu w odległości około 2 metrów. Jeżeli będziemy zbyt blisko, może to mieć negatywny wpływ na komfort płynący oglądania.

Telewizor 55 cali – wybrane propozycje dobrych modeli

Przejdźmy do omówienia paru przykładowych modeli telewizorów 55 cali, które można uznać za całkiem dobre propozycje.

W ofercie LG znajdują się m.in. ekrany NanoCell, które pozwalają na uzyskanie większej precyzji odwzorowania kolorów. Przy okazji mają także całkiem dobre kąty widzenia. Jest to ulepszona wersja telewizorów LCD.

LG 55NANO913NA to przykład 55-calowego telewizora LCD 4K (3840 x 2160 pikseli) z matrycą IPS i wielostrefowym wygaszaniem, który bazuje na systemie operacyjnym WebOS. Cechuje się wysoką dokładnością odwzorowania barw, zdolnością do uzyskania głębokiej jak na IPS czerni, a także zadowalającą ostrością ruchomych obrazów, w czym pomaga TruMotion (poprawa jakości obrazu w dynamicznych scenach).

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | LG Telewizor 55 cali LG 55NANO913NA

Trzeba zaznaczyć, że znalazło się tu miejsce dla dwóch złączy HDMI 2.1, a input lag jest niski. W połączeniu z faktem, że częstotliwość odświeżania znajduje się na poziomie 120 Hz i jest obsługa FreeSync, ten telewizor 55 cali może być brany pod uwagę jako sprzęt do gier, w tym i konsol PlayStaion 5 oraz Xbox Series X. Można go znaleźć w okolicach ceny 3500 zł. Ma obsługę HDR10 i Dolby Vision. Ma tuner DVB-T2.

SAMSUNG QE55QN85A to telewizor 55 cali stanowiący przykład sprzętu Neo QLED 4K (3840 x 2160 pikseli), w którym zastosowano źródło światła w postaci diod Quantum Mini LED. Podświetlanie jest wielostrefowe, a pomimo tego, że nie jest to OLED, to dzięki zastosowaniu Mini LED-ów można cieszyć się bardzo dobrym kontrastem oraz czernią. Obecność kwantowych kropek to z kolei większa liczba wyświetlanych kolorów. Systemem operacyjnym jest Tizen.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Telewizor 55 cali Samsung QE55QN85A

Osoby zainteresowane wykorzystywaniem tego 55-calowego telewizora np. z konsolą PlayStation 5 lub Xbox Series X powinny mieć powody do zadowolenia. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, znalazło się miejsce dla jednego złącza HDMI 2.1, a do tego jest jeszcze obsługa FreeSync Premium Pro, które ma korzystny wpływ na synchronizację pomiędzy obrazem generowanym a wyświetlanym. Można go znaleźć w okolicach ceny 5000 zł. Ma obsługę HDR10+. Ma tuner DVB-T2.

Telewizor 55 cali – nowości 2022

Jeżeli kogoś interesują możliwie najświeższe nowości, to może zainteresować się śledzeniem wszelkich wzmianek na temat takich modeli telewizorów 55 cali, jak na przykład Samsung QS95B (QD-OLED, 4K, 144 Hz), czy Sony A95K (QD-OLED, 4K, 120 Hz).

Technologia QD-OLED zapowiada się bardzo dobrze i ma potencjał do zrobienia prawdziwego zamieszania na rynku telewizorów. Mają to być wyświetlacze z niebieskimi diodami organicznymi, a także kropkami kwantowymi, czyli swego rodzaju połączenie QLED z OLED.