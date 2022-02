Najlepszy telewizor 75-calowy. Pomagamy wybrać

Telewizor 75-calowy jest jak bestia do oglądania filmów i seriali. Duża przekątna ekranu to jedno, lecz warto zwrócić uwagę jeszcze na parę innych aspektów.

Ekran o przekątnej 75 cali sprawi, że w domu poczujemy się niemal jak w kinie, ale nie jest to jedyna cecha telewizora, na którą powinniśmy zwracać uwagę. Zachęcamy do zapoznania się z dawką podstawowych informacji, przydatnych przy kupowaniu telewizora 75-calowego.

Telewizor 75-calowy LCD LED

LCD LED to zwykłe matryce ciekłokrystaliczne, w których wymagane jest dodatkowe podświetlenie LED, jako że ciekłe kryształy nie emitują światła. Jest wiele rodzajów wspomnianego podświetlenia i warto je szybko omówić. Edge LED to podświetlenie krawędziowe, więc diody są rozmieszczone tylko na brzegach. Podczas oglądania filmu na telewizorze 75-calowym, niewprawione oko nie zauważy różnicy, jednak trzeba podkreślić, że podświetlenie krawędziowe oznacza mniej precyzyjne kontrolowanie natężenia światła w określonych obszarach ekranu.

Większą precyzję w telewizorach 75-calowych daje połączenie podświetlenia bezpośredniego (Direct LED) z Full-Array Local Dimming, czyli strefowym wygaszaniem podświetlenia. Reasumując, w podświetleniu bezpośrednim mamy diody umieszczone z tyłu matrycy, a dzięki Full-Array Local Dimming mogą one być sterowane niezależnie i lokalnie przyciemniane. Sprawia to, że kontrola nad wyświetlanym obrazem jest większa, a jakość czerni na tym zyskuje.

Telewizor 75-calowy QLED, NanoCell, QNED, Neo QLED

Telewizory 75-calowe wykonane w technologii QLED to ewolucja LCD LED, a główna różnica sprowadza się do tego, że QLED-y są wyposażone w dodatkową warstwę Quantum Dot (kwantowych kropek), od której wzięła się nazwa QLED. Ich główną zaletą jest to, że wspomniane kropki kwantowe przekładają się na możliwość lepszego odwzorowania kolorów – wyjątkowo czystych, dobrze nasyconych.

Matryce QLED w telewizorach 75-calowych są rozwiązaniem promowanym głównie przez Samsunga, lecz na rynku jest jeszcze coś takiego jak NanoCell, czyli rozwiązanie od LG. Technologia NanoCell pozwala na uzyskanie efektów podobnych do tego, co daje QLED – chodzi o lepsze odwzorowanie kolorów. Jednak ważne jest pamiętanie o tym, że NanoCell i QLED to dwie niezależne od siebie technologie różnych producentów. Jak tłumaczy samo LG, nanocząsteczki pozwalają na usuwanie zanieczyszczonych kolorów z fal RGB, czego efektem są precyzyjnie odwzorowane kolory, również gdy patrzymy na ekran pod dużym kątem.

Niestety temat został odrobinę bardziej skomplikowany w tym sensie, że powstały jeszcze takie określenia, jak QNED czy Neo QLED. Zatem nie traćmy czasu i przejdźmy do ich krótkiego omówienia.

QNED ma skomplikowaną przeszłość, bo kiedyś głównym znaczeniem tego akronimu było: "Quantum Nanorod Emitting Diode". Teraz jest to kojarzone przede wszystkim z telewizorami LG QNED, a rozwinięciem skrótu jest: "Quantum-dot NanoCell LED". Wiem co sobie pomyślicie i na wszelki wypadek dodam, że to nie jest żart, a akronim QNED jest rozchwytywany.

Telewizory 75-calowe LG QNED są podobne do klasycznych telewizorów LCD LED, ale charakteryzują się tym, że zastosowano w nich podświetlenie Mini LED. Dzięki miniaturyzacji LED-ów można wykorzystać kilkadziesiąt tysięcy diod do podświetlenia, a to pozwala na uzyskanie ogromnej ilości stref wygaszania ekranu, co z kolei daje zauważalnie lepszy efekt w formie poprawionej czerni i kontrastu.

Jakby tego było mało, telewizory LG QNED mają jeszcze dwie kolejne technologie. Na pewno zauważyliście, że w rozwinięciu skrótu znalazło się: "Quantum-dot", a to dlatego, że LG również postanowiło wykorzystać kwantowe kropki w swoich telewizorach. Taka warstwa poprawia możliwości w zakresie odwzorowywania kolorów. Dodatkowo jest jeszcze NanoCell, a więc kolejna technologia, która poprawia kolory. Zgodnie z tym, co pisaliśmy wcześniej, nanocząsteczki LG pozwalają na usuwanie zanieczyszczonych kolorów z fal RGB, czyli pochłaniają fale o określonych długościach, żeby uniknąć przekłamań.

Teraz przejdźmy do Neo QLED. Samo określenie ma nawiązywać do neo (nowe, nowsza wersja) quantum light-emitting diode. W tego typu telewizorach 75-calowych Samsung stosuje diody określane mianem Quantum Mini LED, a więc zminiaturyzowane, pozwalające uzyskać lepszą kontrolę nad podświetleniem. Dodatkowo telewizory Neo QLED mają jeszcze technologię Quantum Matrix, której zadaniem jest wykorzystywanie udoskonalonej skali luminacji do 12 bitów. Ma to umożliwiać jeszcze lepszą kontrolę nad źródłem podświetlenia i przekładać się na optymalizację kontrastu.

Telewizor 75-calowy OLED

W przeciwieństwie do klasycznych LCD LED, telewizory 75-calowe OLED (Organic Light-Emitting Diode) nie muszą korzystać z dodatkowego podświetlenia. Tutaj pojedyncze piksele świecą swoim własnym światłem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, każdy piksel może zostać wyłączony niezależnie od pozostałych pikseli. To wszystko sprawia, że uzyskiwana czerń jest idealna, bo uzyskanie jej przez całkowite wyłączenie pikseli w konkretnym obszarze, przynosi lepsze efekty od czerni, która będzie tylko słabiej podświetlona.

Źródło zdjęć: © Getty Images | gremlin Telewizor 75 cali z kolumnami

Matryce OLED cieszą się uznaniem, bo umożliwiają osiąganie obrazu z niezwykłym kontrastem oraz głęboką czernią. Ich wadą jest mniejsza jasność w porównaniu z matrycami, w których stosuje się dodatkowe podświetlenie, jak np. QLED. Kolejną bolączką OLED-ów jest ryzyko wypalenia matrycy, bo jeśli obraz nie będzie się zmieniał przez bardzo długi czas, wtedy statyczne elementy mogą zostać utrwalone.

Telewizor 75-calowy QD-OLED

Zabrnęliśmy już tak daleko, więc co nam szkodzi omówić QD-OLED? W nieustannej walce o coraz bardziej zaawansowane technologie, w 2022 roku Samsung zamierza wprowadzić na rynek nowe telewizory, które będą określane mianem QD-OLED.

Nazwa QD-OLED jest połączeniem Quantum Dot (QD) z OLED. Mają to być wyświetlacze z matrycami OLED, ale takimi, w których tylko niebieskie piksele emitują światło. Kolejne dwa podstawowe kolory (zielony, czerwony) zostaną otrzymane dzięki kropkom kwantowym. QD-OLED wspomagane przez warstwę kropek kwantowych, w swojej konstrukcji wymagają mniejszej liczby filtrów. To z kolei sprawia, że jasność matrycy może być wyższa.

W założeniu, efektem końcowym mają być telewizory o bardzo dobrze odwzorowanych kolorach, głębokiej czerni, świetnym kontraście, a do tego jeszcze wysokiej jasności. Innymi słowy, Samsung planuje uzyskać połączenie zalet QLED-ów oraz OLED-ów. Czy to się uda? Prawdopodobnie pierwsze modele QD-OLED trafią do sprzedaży jeszcze w 2022 roku. Wtedy będzie można się co do tego przekonać.

Telewizor 75-calowy – na co zwrócić uwagę?

Szukając telewizora naszych marzeń, dobrze zwrócić uwagę na parę kluczowych parametrów:

- Wbudowany tuner DVB-T2 ma znaczenie, ponieważ w 2022 roku w Polsce wchodzi w życie zmiana dotycząca standardu przesyłania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

- Częstotliwość odświeżania. Herc pozwala określić cykl na sekundę i w przypadku telewizorów używa się tego do określania, ile razy na sekundę dochodzi do odświeżania obrazu. Im wyższa wartość, tym płynniejszy efekt, bo np. telewizor 50 Hz może odświeżyć obraz 50 razy na sekundę, a 100 Hz już 100 razy.