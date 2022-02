Telewizor 40 cali

Dobry telewizor to bardzo ogólne określenie, które zmienia się w zależności od potrzeb danej osoby. Przykładowo telewizory o przekątnej 40 cali bardzo często są wybierane do kuchni. Ludzie decydują się na posiadanie głównego sprzętu do oglądania filmów, ale dodatkowo chcą mieć jeszcze drugi telewizor do słuchania wiadomości przy śniadaniu.

Tani telewizor 40-calowy do kuchni (do 1500 zł)

W cenie do 1500 zł można znaleźć ciekawe propozycje telewizorów o rozdzielczości Full HD. Niższy koszt oznacza m.in. mniejszą rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, co w dzisiejszych czasach może uchodzić za wadę, ale nie musi. Jeśli kupujesz główny sprzęt do oglądania filmów, wówczas nie ma sensu ograniczać się do Full HD i warto przemyśleć opcję 4K.

Sprawy mają się zgoła inaczej, jeżeli ma to być dodatkowy telewizor 40-calowy do kuchni. W takim przypadku niższa rozdzielczość nie ma aż takiego znaczenia. Technologie OLED czy QLED również schodzą na drugi plan, bo ma być tanio i funkcjonalnie, bez przesadnych fajerwerków. Na rynku nie brakuje właśnie takich modeli. Przy okazji będą jeszcze miały funkcje Smart TV (pozwolą odpalić YouTube'a lub Netflixa) oraz wbudowany tuner DVB-T2/HEVC (H.265). Częstotliwość odświeżania będzie z reguły na poziomie 50 Hz, co w zupełności wystarczy.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Images by Fabio Telewizor i zmiana kanału

Za przykład może nam posłużyć model 40-calowego telewizora Thomson 40FE5606 z rozdzielczością Full HD, odświeżaniem 50 Hz, odbiornikiem DVB-T2 oraz systemem Android TV. Takie urządzenie można znaleźć za mniej niż 1500 zł, a będzie to idealny telewizor dla mniej wymagającego użytkownika. Krótko mówiąc, nie wszystkie odbiorniki telewizyjne muszą mieć technologie z najwyższej półki, bo nie każdemu jest to potrzebne.

Telewizor 40-calowy w wyższej cenie (powyżej 1500 zł)

Skupmy się teraz na poszukiwaniu głównego sprzętu do oglądania filmów i seriali, w dodatku takiego, który charakteryzuje się rozdzielczością 4K (3840 x 2160 pikseli) i ma HDR (High Dynamic Range).

Przyjrzyjmy się 40-calowemu telewizorowi Panasonic TX-40JX800E. Można go znaleźć za ok. 2500 zł i ma rozdzielczość 4K, która przełoży się na bardziej szczegółowy obraz. Natomiast funkcja HDR zapewni jego dużą rozpiętość tonalną (więcej detali w kontrastowych ciemnych i jasnych partiach). Wi-Fi oraz Android TV przekładają się na łatwość korzystania z usług streamingowych typu Netflix, HBO GO czy Amazon Prime.

Warto dodać, że z reguły ciężko znaleźć telewizory 40-calowe z matrycami QLED czy OLED. Te technologie są bardziej popularne w większych telewizorach. Co ciekawe, dodatkowa warstwa Quantum Dot, czyli kwantowych kropek, niekoniecznie przyczyni się do wysokiego skoku w cenie. W sklepach są tańsze modele – za mniej niż 2000 zł, a także te droższe, jak chociażby 43-calowy Samsung QE43LS03A z rozdzielczością 4K i tunerem DVB-T2.

QLED wiąże się z podstawową zaletą w postaci bardziej nasyconych kolorów. Wadą może być gorsza czerń w porównaniu do technologii OLED. Ogólna zasada jest taka, że telewizory OLED kosztują trochę więcej od QLED-ów, a w zamian oferują cenione przez wiele osób parametry (bardzo głęboka czerń, doskonały kontrast). Mimo tego mają wadę, która polega na tym, że jeśli wyświetlany obraz nie będzie się zmieniał, niektóre z jego elementów mogą zostać na ekranie na zawsze.

A gdyby interesowało cię podłączanie konsoli do telewizora, to w przypadku tych nowszych (PlayStation 5, Xbox Series X) warto upewnić się, że nasz 40-calowy telewizor jest wyposażony w złącze HDMI 2.1. Ważne jest to, by upewnić się, że jego przepustowość wynosi 48 Gbps, co umożliwi wyświetlanie gier w 4K i 120 FPS-ach, jeżeli dany tytuł obsługuje taką opcję.