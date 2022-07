Największy magazyn energii w Polsce. PGE podaje szczegóły

PGE Polska Grupa Energetyczna to kontrolowane przez Skarb Państwa przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją, magazynowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej do milionów polskich domów. Spółka inwestuje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) , szczególnie te dotyczące energetyki wiatrowej i przechowywania energii.

Niedawno pisaliśmy o zapowiedzi prezesa PGE, który ogłosił powstanie największego magazynu energii elektrycznej w Polsce . Zdradził on jedynie, że spółka rozpoczęła pracę nad projektem, a kompleks powstanie na terenie Pomorza. Po medialnym zamieszaniu PGE wypuściło komunikat prasowy , w którym ujawniono dodatkowe informacje na temat inwestycji.

Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej , bo tak brzmi oficjalna nazwa projektu PGE, będzie miał moc nie mniejszą niż 200 MW oraz możliwość przechowywania do 820 MWh . Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał promesę koncesji na przechowywanie energii elektrycznej, co oznacza, że prace projektowe nad obiektem już trwają.

Nad Jeziorem Żarnowieckim, kilka kilometrów od samego Żarnowca, znajduje się Elektrownia Wodna Żarnowiec – największy tego rodzaju obiekt w Polsce . Jego moc to 716 MW. Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej ma być połączony z siecią elektrowni, ale to nie koniec inwestycji zapowiedzianych przez PGE.

Elektrownie szczytowo-pompowe. "To ostatni moment, zmierzamy w stronę upadku"

Zgodnie z zapowiedzią PGE w rejonie Żarnowca powstanie cały hub , łączący nowy obiekt z pozostałymi projektami, nad którymi pracuje spółka, czyli z mniejszymi magazynami energii oraz farmami wiatrowymi na Bałtyku. Firma przekonuje, że nowa inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i poszukuje partnerów biznesowych chętnych do nawiązania współpracy przy projekcie. Ponadto PGE ubiega się o dotacje ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych na transformację energetyczną.

Wielkoskalowy magazyn energii to kompleks przemysłowy, którego zadaniem jest przechowywanie dużych ilości energii elektrycznej. Największy obecnie działający obiekt tego rodzaju to Manatee Energy Storage Center w stanie Floryda w USA. Ma on moc 400 MW i miejsce na przechowywanie 1600 MWh, ale trwają prace nad inwestycjami o znacznie większej skali.