Prąd drożeje. Te urządzenia zużywają go najwięcej

Rosnąca inflacja dotyka różnych aspektów naszego życia. Prąd drożeje od początku roku i można przypuszczać, że w najbliższych miesiącach trend nie będzie się zmieniał. Wiele osób może więc zdecydować się na intensywne oszczędzanie zużywanej energii.

Według informacji dostępnych w serwisie Rachuneo energia elektryczna w taryfie G11 kosztuje w 2022 roku średnio 0,73-0,82 zł za kilowatogodzinę, uwzględniając koszt dostarczenia prądu i zużywanej energii. Dla porównania w 2021 kilowatogodzina kosztowała 0,69 - 0,78 zł, w 2020 0,64 -0,73 zł, a w 2019 0,57 - 0,65 zł.

Kluczem do rozpoczęcia oszczędzania prądu, jest uświadomienie sobie, co zużywa go najwięcej. Przyjrzymy się więc analizie przygotowanej przez PGNiG, dotyczącej rocznego zużycia prądu wybranych urządzeń. Do obliczeń przyjmiemy stawkę 0,77 zł za kWh.

Piekarnik - ile prądu zużywa?

Jednym z urządzeń, które kojarzy się nam z dużym zużyciem energii elektrycznej, jest piekarnik. Jego moc to ok. 2000 W. Zazwyczaj nagrzewamy go do ok. 200 stopni, co zajmuje około 41 minut. Zakładając używanie piekarnika kilka razy w tygodniu oraz to, że czasem pracuje dłużej niż 41 minut, uznajemy jego średnie dzienne zużycie na poziomie 1,36 kWh. Oznacza to, że w skali roku zapłacimy za jego eksploatację około 382 złote.

Lodówka - zużycie prądu

Urządzeniem, które znajduje się w każdym domu i bez którego w zasadzie nie wyobrażamy sobie życia, jest lodówka. Zużywa ona średnio 0,74 kWh w ciągu dnia. Rocznie wiąże się to z kosztem na poziomie 207,98 zł.

Płyta indukcyjna to najbardziej energochłonne urządzenie

Płyta indukcyjna zużywa najwięcej prądu spośród urządzeń w naszym doku. Istnieją urządzenia o różnej mocy, dlatego rozpatrzymy dwa warianty - 2,3 i 1,8 kW. Dzienny pobór prądu w tych przypadkach wyniesie odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co wiąże się z kosztami na poziomie 1,77 zł i 1,58 zł. W skali roku daje to wyniki rzędu 646,42 i 576,15.

Czajnik elektryczny - ile prądu zużywa?

Czajnik elektryczny to urządzenie, które naturalnie kojarzy się nam z dużym zużyciem prądu. Jego działanie opiera się na mocnej grzałce, więc skojarzenia są jak najbardziej trafne. Przyjęta przez nas moc czajnika elektrycznego to 2000 W. Zakładając, że w ciągu doby czajnik pracuje przez 20 minut, zużyje on ok. 0,66 kWh. Rocznie kosztuje to 185,49 zł.

Ile prądu zużywa pralka?

Przyjmijmy, że pralki używamy 100 razy w ciągu roku. Liczba ta może się różnić w zależności od konkretnego gospodarstwa domowego. Pranie w rodzinie z trójką dzieci trzeba wykonywać częściej, niż w przypadku jednoosobowego gospodarstwa.

Pojedynczy cykl prania zużywa ok. 0,9 kWh. Przy stu praniach w ciągu roku będzie nas to kosztować 69,30 zł.

Zmywarka - ile prądu zużywa?

Kolejnym z urządzeń, które stosowane jest powszechnie, jest zmywarka. Sprzęt ten może zużywać różną ilość energii w zależności od klasy energetycznej i rozmiarów. Przyjmijmy, że średnio pracuje ona raz dziennie przez cały rok, zużywając przy tym 0,7 kWh na cykl. Rocznie będzie to kosztować 196,74 zł.

Telewizor - zużycie prądu

Serwis Wirtualne Media informuje, że przeciętny Polak ogląda telewizor średnio 4 godziny 20 minut i 59 sekund dziennie. Do obliczeń przyjmujemy, że jest to urządzenie o przekątnej 40 cali, którego moc to 70 W. Zaokrąglając czas oglądania do 4,5 godziny dowiemy się, że dziennie zużywa on ok. 0,32 kWh, co kosztować będzie 89,94 zł.

Ładowarka do telefonu - niewielkie zużycie prądu

Nie powinniśmy martwić się zużyciem prądu przez ładowarkę do telefonu. Urządzenie o mocy 10 W zużywa go w ciągu dnia około 0,01 kWh, co kosztuje 0,0077 zł. Rocznie kosztuje to 2,81 zł.

Ile kosztuje praca zdalna? Zużycie prądu laptopa

Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna znacznie się upowszechniła. Z tego względu wydłużył się czas korzystania z laptopów. Przyjmijmy, że laptop biznesowy potrzebuje około 30 W energii do pracy. Jego praca przez 8 godzin dziennie będzie nas zatem kosztować w skali roku 67,45 zł.