Sposób na ciszę w domu. Kilka ważnych porad

Popularnym materiałem do stawiania ścian jest beton komórkowy. Jego zalet nie brakuje - korzystna cena, łatwość w docinaniu i wykonywaniu bruzd, a także niska gęstość, a co za tym idzie - niska masa pojedynczego bloczku. Niska gęstość wiąże się jednak także z gorszą izolacją akustyczną. Jeśli zależy nam na maksymalnej redukcji hałasu w budynku, warto wybierać silikaty lub cegłę ceramiczną.

Pierwsze rozwiązanie jest tańsze, przez co częściej spotykane. Wełna mineralna ma jednak bardzo dobre działanie jeśli chodzi o izolację akustyczną. Styropian nie wpływa znacząco na ilość dźwięku, która dociera do budynku. W zależności od lokalizacji budynku warto więc rozważyć droższą izolację z wełny.

Nie jest tajemnicą, że od technologii wykonania dachu zależy to, jak głośno będzie wewnątrz budynku. Popularnym materiałem stosowanym do pokrycia dachu jest blachodachówka. Wynika to z jej ceny, która jest niższa w porównaniu do tradycyjnych dachówek. Jest ona jednak wyraźnie gorsza pod względem izolacji dźwięków, szczególnie podczas opadów deszczu. Warto zdecydować się na dachówki cementowe, które dobrze chłoną dźwięki.