Supermasywna czarna dziura co sekundę pochłania materię o masie Ziemi

Naukowcy odkryli supermasywną czarną dziurę , której apetyt wprawia w osłupienie, lecz zacznijmy od początku. Czarne dziury to obiekty charakteryzujące się niezwykle dużą gęstością. Ich masa jest tak ogromna, że towarzysząca temu silna grawitacja nie pozwala uciec nawet światłu – granica czarnej dziury to tak zwany horyzont zdarzeń, po którego przekroczeniu nic nie będzie w stanie uciec.

Poza tym, że istnieją czarne dziury, wyróżnia się jeszcze coś takiego jak supermasywne czarne dziury. Dlaczego zdecydowano się na tego typu osobną kategorię? To proste, supermasywne czarne dziury charakteryzują się masą przekraczającą miliony mas Słońca, a czasem nawet miliardy mas Słońca . Są tak potężne, że trzeba było je jakoś wyróżnić, dać im osobną nazwę.

Tego typu zjawiska niewątpliwie są czymś ekstremalnym, ale czasem udaje się znaleźć rekordzistę, który mimo wszystko wprawia wszystkich w osłupienie. Międzynarodowy zespół naukowców z The Australian National University (ANU) odkrył imponującą supermasywną czarną dziurę. Uczeni szacują, że co sekundę pochłania ona ekwiwalent naszej planety – chodzi o akrecję materii, pył i gaz opadające na silne źródło grawitacji.

W związku z tym odkryciem padają stwierdzenia, że jest to najszybciej rosnąca supermasywna czarna dziura, jaką udało się odkryć, a naukowiec Christian Wol f udzielił następującego komentarza:

Ta czarna dziura jest takim ekstremum, że mimo iż nigdy nie powinno się mówić nigdy, to nie wierzę w to, że kiedyś uda się znaleźć coś podobnego. Jesteśmy całkiem pewni, że ten rekord nie zostanie pobity.

Odkryta supermasywna czarna dziura nosi nazwę SMSS J114447.77-430859.3, a w skrócie jest to J1144. Naukowcy twierdzą, że jej masa znajduje się w okolicach 2,6 miliardów mas Słońca. Co ciekawe, w chwili gdy supermasywna czarna dziura bardzo szybko pochłania duże ilości materii z pobliskiego dysku akrecyjnego (rozgrzany pył i gaz wirujący wokół źródła grawitacji), wtedy dochodzi do powstania kwazaru.