Telewizory LG: Apple TV z Dolby Atmos. Kinomani doczekali się najlepszego dźwięku

Dolby Atmos to najlepszy format dźwięku dostępny do użytku domowego i jest on od dobrych kilku lat wiodącym standardem w kinach.

Od zwykłego dźwięku przestrzennego (surround) różni się tym, że dokłada efekty rozchodzące się na boki oraz odbijające się od sufitu — dzięki głośnikom wysokościowym.

Tak działa dźwięk w Dolby Atmos (dolbyatmos.eu)

Oprócz tego pozwala on każdemu obiektowi na ekranie na poruszanie się osobnym "torem" w ścieżce dźwiękowej, co sprawia wrażenie dźwięku podążającego za obrazem.

Czytaj też: co to jest Dolby Atmos i czemu warto przejmować się dźwiękiem

Dolby Atmos w aplikacji Apple TV na telewizorach LG

Nie zapowiedziała jeszcze tego ani firma LG ani Apple, ale dźwięk Dolby Atmos jest już dostępny na telewizorach LG, w tym OLED z 2019 i 2020 roku (m.in. serie B9, C9, E9 oraz BX, CX, GX), a także prawdopodobnie NanoCell (tegoroczne UN85, NANO80, NANO85, NANO90, NANO95, NANO97 i NANO99).

Własnoręcznie mogę potwierdzić, że zeszłoroczny model LG OLED B9 oraz tegoroczny LG OLED GX taką funkcjonalność otrzymały i nie ma żadnego powodu do wątpliwości, aby inne modele OLED firmy LG z 2019 i 2020 Atmosa nie miały — obsługują ten sam system webOS i wszystkie dekodują format Dolby.

Aby uzyskać Atmosa należy po prostu uruchomić aplikację Apple TV, po czym system poprosi nas o aktualizację programu.

Jak poznamy, czy mamy już w Apple TV dźwięk Atmos? W filmach, które go oferują, np. "Ptaki Nocy" zobaczymy w opisie technicznym właśnie dostępność ścieżki w Atmos.

Apple TV — niepotrzebna już przystawka Apple za 1000 zł

Poprzednio Dolby Atmos w aplikacji Apple TV wymagał posiadania przystawki Apple TV 4K, która kosztuje w okolicach 800–1000 zł. To świetna wiadomość dla kinomanów. Nie muszą już kupować osobnego sprzętu, by mieć najlepszej jakości dźwięk.

W końcu, żeby cieszyć się Atmosem w pełni potrzebna jest przynajmniej listwa głośnikowa (soundbar) z obsługą Dolby Atmos, która może kosztować nieco ponad 2000 zł (jak recenzowany tutaj model Sharp), ale i nawet 4000 zł, jak testowany u nas Sonos Arc.

Przy okazji warto podkreślić, że Apple TV to usługa z najbogatszą biblioteką filmów w jakości 4K HDR w Polsce i jedyna, której oferta jest zbliżona do tej amerykańskiej. Na telewizorach aplikacja Apple TV dostępna jest także na wybranych modelach marki Samsung, gdzie obsługa Dolby Atmos także powinna trafić w tym roku.

