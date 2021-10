Panele fotowoltaiczne PVT. Produkują też ciepło

Panele fotowoltaiczne PVT to przykład rozsądnego podejścia do projektowania urządzeń wytwarzających energię. Wykorzystują one energię słoneczną nie tylko do produkcji prądu, ale także ciepła. Dzięki temu wydajnie wspierają one pompy ciepła.