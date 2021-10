Mój Prąd 4.0. Wiemy, ile pieniędzy rząd przeznaczy na fotowoltaikę

Mój Prąd 4.0 ruszy w pierwszym kwartale 2022 roku. Potwierdziły się zatem wcześniejsze doniesienia dotyczące startu nowej edycji programu. Teraz otrzymaliśmy jednak więcej szczegółów na temat najnowszych planów związanych z rozwojem fotowoltaiki w Polsce.

Czwarta edycja programu Mój Prąd rozszerzy zakres, jeśli chodzi o dotowane urządzenia. Pieniądze będzie można pozyskać nie tylko na mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale także na systemy umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Ponadto dotacje będą dotyczyć systemów zarządzania energią.

Kolejnym aspektem, na którym w swoim komunikacie skupia się Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest rozwój elektromobilności. W ramach programu Mój Prąd będzie można pozyskać pieniądze na ładowarki do samochodów elektrycznych.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Co ważne, na dotację do dodatkowych urządzeń, poza instalacją fotowoltaiczną, liczyć mogą nie tylko osoby, które dopiero założą fotowoltaikę. Dofinansowanie obejmie też beneficjentów wcześniejszych edycji programu Mój Prąd.

Ireneusz Zyska powiedział, że intensywność wsparcia będzie zależeć od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

— Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Zmiany w programie Mój Prąd związane są z problemami dotyczącymi infrastruktury sieciowej. Mikroinstalacje fotowoltaiczne przyczyniają się do nadmiernego obciążenia sieci, przez co dochodzi do wzrostu napięcia, które na nich występuje. To zaś jest szkodliwe dla urządzeń elektrycznych podpiętych do sieci. I to nie tylko tam, gdzie pracuje instalacja fotowoltaiczna, ale też w całym sąsiedztwie.

Ponadto problemy z nadmiernym napięciem przekładają się na pracę instalacji fotowoltaicznych, a mówiąc wprost, powodują ich wyłączanie się. Z tego względu ważne jest odpowiednie dobranie instalacji fotowoltaicznej do zużycia oraz magazynowanie nadmiaru energii.

Swój komunikat Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło informacją na temat budżetu czwartej edycji programu Mój Prąd. Ma on wynosić około 1 miliarda złotych.



Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska