Recykling łopat turbin wiatrowych. Polscy naukowcy mają plan

Produkcja energii elektrycznej z wiatru to jeden z tańszych sposobów na jej pozyskiwanie. Łopaty turbin wiatrowych projektuje się zazwyczaj na okres ok. 20-25 lat, a po tym czasie należy wycofać je z użytku. Ważne jest, aby znaleźć odpowiedni sposób na ich ponowne wykorzystanie.

Jak czytamy w komunikacie Politechniki Gdańskiej, łopaty turbin wiatrowych mają jednak pewne zalety. Jako struktury warstwowe, które składają się z tkanin szklanych, węglowych i z żywicy, mają one wysoki stosunek wytrzymałości do masy, a przy tym duża nośność i trwałość. Z tych samych względów trudno jest je poddać utylizacji.

- Obecnie odbywa się to najczęściej poprzez składowanie na wysypiskach lub poprzez recykling z wykorzystaniem metod mechanicznych, metod termicznych lub chemicznych. Wiele z tych podejść charakteryzuje się dużą energochłonnością i jest nieprzyjaznych dla środowiska. W naszym projekcie chcemy zaproponować kompleksowe podejście do recyklingu łopat o możliwie niskiej energochłonności w stosunku do obecnie stosowanych metod, które wykorzysta dużą nośność łopaty i w efekcie przyczyni się do zmniejszenia bieżących problemów w budownictwie, w tym związanych ograniczoną dostępnością niektórych materiałów - mówi prof. Magdalena Rucka, kierownik projektu i Katedry Wytrzymałości Materiałów.