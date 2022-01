Słuchawki bezprzewodowe do biegania – ranking najlepszych modeli

Ranking słuchawek bezprzewodowych do biegania pozwoli zaoszczędzić trochę czasu, a dodatkowo będzie inspiracją do wybrania takich produktów, które spełnią nasze oczekiwania. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania idealnych słuchawek sportowych? Zapraszamy do lektury.

Osoby uprawiające sport, czasami muszą z czegoś rezygnować (dieta), ale muzyka nie jest jedną z takich rzeczy. W związku z tym warto poszukać dobrych słuchawek do biegania i cieszyć się ulubioną muzyką podczas treningów. Podpowiadamy co warto sprawdzić i pokazujemy kilka przykładowych modeli.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania – na co zwracać uwagę?

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli słuchawek do biegania, podpowiemy jakie powinny mieć cechy. Oczywiście każdy ma swoje indywidualne preferencje i nie da się jednoznacznie ustalić, że tylko słuchawki bezprzewodowe spełniające taki czy inny parametr będą dobre. Po prostu zwracamy uwagę na to, co najpewniej okaże się ważne dla większości osób.

Biegacze z reguły nie mają na głowach dużych słuchawek wokółusznych ani trochę mniejszych, czyli nausznych. Jest tak, ponieważ bieganie wiąże się z częstymi, gwałtownymi ruchami, które mogłyby powodować przesuwanie się wielkich słuchawek, spoczywających np. na naszej małżowinie usznej. Na pewno są zwolennicy takich rozwiązań, ale większość osób czuje się lepiej, gdy podczas biegania ma do dyspozycji te najmniejsze słuchawki, czyli douszne lub dokanałowe.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania z reguły będą mieć technologię Bluetooth, więc warto zwrócić uwagę, czy jest to na przykład Bluetooth 5.0, ponieważ będzie znacznie szybsze i stabilniejsze od starszych standardów. Przy okazji można się zainteresować obecnością NFC, co pozwoli na bardzo łatwe i szybkie sparowanie słuchawek do biegania z innym urządzeniem.

Wiele osób chce trenować nawet podczas gorszej pogody, w związku z czym bezprzewodowe słuchawki do biegania powinny mieć co najmniej certyfikat IPX4, który przełoży się na możliwość biegania w trakcie zwykłego deszczu, ale nie bardzo mocnej ulewy. Dodatkowa ochrona jest mile widziana także ze względu na fakt, że urządzenia będą miały kontakt z naszym potem.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania muszą być nie tylko wygodne i dobrze leżeć w uszach, lecz przy okazji być również urządzeniami łatwymi w obsłudze. Mało kto chce np. specjalnie wyjmować smartfon z kieszeni lub plecaka, tylko dlatego, że musimy na chwilę zatrzymać muzykę. Jeśli słuchawki mają wbudowany mikrofon i obsługę połączeń przychodzących, wtedy również będzie to prędzej czy później docenione przez użytkowników zajętych częstymi treningami.

ANC (active noise cancellation) to aktywna redukcja szumów, czyli sposób na ograniczenie niechcianych dźwięków, mogących docierać do naszych uszu. Gdy idziemy pobiegać na zewnątrz, możemy znaleźć się w różnych miejscach, czasem naprawdę głośnych. W takich sytuacjach będziemy wdzięczni za funkcję ANC, która niweluje większość zbędnego hałasu. Słuchawki bezprzewodowe do biegania nie muszą koniecznie mieć takiej funkcji, ale jeśli jej chcemy, wtedy warto zwrócić na to uwagę podczas zakupu.

To dobry moment, żeby wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Niektórym osobom zależy na maksymalnym wyciszeniu otoczenia zewnętrznego i bieganiu tylko i wyłącznie z dźwiękiem muzyki w uszach. Można to osiągnąć w większym stopniu dzięki ANC, a także idealnie dopasowanym słuchawkom dokanałowym. Pamiętajmy jednak, że czasem będzie to w pewnym stopniu niebezpieczne, ponieważ nie usłyszymy na przykład zbliżającego się samochodu, albo innego zagrożenia. Wychodząc pobiegać, warto nie odcinać się maksymalnie od otoczenia i mimo wszystko mieć świadomość tego, co się wokół nas dzieje.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania do 100 zł

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 stanowią przykład słuchawek do biegania w bardzo przystępnej cenie. Można je znaleźć poniżej poziomu 100 zł i mają do zaoferowania kilka naprawdę pozytywnych cech. Warto zacząć od tego, że to słuchawki bezprzewodowe do biegania, które zaliczają się do grona TWS (true wireless stereo). Oznacza to, że są prawdziwie bezprzewodowymi urządzeniami, niemającymi kabla łączącego lewą i prawą słuchawkę.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Spełniają normę IPX4, a to oznacza, że można z nimi biegać w trakcie deszczu, co dla wielu biegaczy będzie ważne. Są bardzo lekkie, ponieważ ich waga wynosi zaledwie cztery gramy. Do wyboru są trzy rozmiary wkładek dousznych, więc łatwiej znaleźć coś dla siebie. Sam proces sparowania tych słuchawek bezprzewodowych do biegania z telefonem jest łatwy. Obsługa Bluetooth 5.0 przekłada się na stabilniejsze połączenie.

Bateria w Mi True Wireless Earbuds Basic 2 ma pojemność 40 mAh i pozwala na ciągłą pracę do czterech godzin. Dołączone etui ma pojemność 300 mAh i jeśli mamy je ze sobą, to pozwoli na ładowanie wyczerpanych słuchawek. Te słuchawki bezprzewodowe do biegania otrzymały wbudowany mikrofon i pozwalają na łatwe odbieranie połączeń przychodzących. Samo sterowanie muzyką również jest dość proste i można ją szybko zatrzymać lub wznowić odtwarzanie. Na koniec wzmianka o tym, że nie ma tu ANC.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania do 200 zł

Za przykład dokanałowych słuchawek bezprzewodowych do biegania, których cena nie przekracza 200 zł, posłużą nam Edifier X3. Ponownie są to tak zwane TWS, czyli po prostu słuchawki bez jakichkolwiek kabli (czasem nawet bezprzewodowe mają kabel między lewą i prawą słuchawką, stąd rozróżnienie). Spełniają normę IPX5, więc można z nimi biegać podczas deszczu.

Bateria pozwala na pracę do sześciu godzin na jednym ładowaniu. Nie zabrakło obsługi Bluetooth 5.0, a więc i stabilnego połączenia ze smartfonem. Mają wbudowany mikrofon z redukcją szumów i można ich używać do rozmów telefonicznych. Małe wymiary i niska waga sprawiają, że łatwo nosić je przy sobie, a w trakcie biegania nie będą nam przeszkadzać.

Dotykowa obsługa tych słuchawek do biegania jest wygodna i pozwala na łatwe zmienianie utworów, zatrzymywanie muzyki, a także odbieranie połączeń przychodzących. Warto zaznaczyć, że nie ma tu aktywnej redukcji szumów w postaci ANC.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania – ranking najlepszych modeli

Ranking słuchawek bezprzewodowych do biegania warto potraktować jako źródło inspiracji. Pokazujemy modele, które naszym zdaniem są dobre i przy okazji zwracamy uwagę na ich istotniejsze właściwości. Można to wykorzystać nie tylko w celu zakupienia dokładnie takich samych słuchawek do biegania, lecz po prostu w celu szybkiego zapoznania się z typowymi cechami tego typu urządzeń.

5. Tronsmart Apollo Air+ stanowią dość ciekawą propozycję słuchawek do biegania TWS, wciąż na tym bardziej ekonomicznym pułapie cenowym. Spełniają normę IP45, więc cechują się podwyższoną odpornością na kontakt z pyłem oraz wodą. Nie zabrakło komunikacji Bluetooth 5.2.

Tronsmart Apollo Air+ mają dotykowy panel, pozwalający na wygodne kontrolowanie muzyki prostymi gestami. W celu ich włączenia wystarczy przytrzymać panel przez trzy sekundy, a szybkie dwukrotne dotknięcie, przełoży się na zatrzymanie lub wznowienie utworu. Warto wspomnieć o potencjalnej wadzie, mianowicie czułość jest na tyle wysoka, że czasem łatwo wykonać niechcianą operację.

ANC działa tu wyjątkowo dobrze i sprawnie wygłusza np. szum ulicy, ale już z silniejszym wiatrem bywa gorzej. Ponadto słuchawki w wersji z plusem, zostały wyposażone w czujnik służący do wykrycia tego, czy słuchawki są aktualnie w uszach. Czas pracy na baterii wynosi około pięć godzin. Co ciekawe, te niepozornie wyglądające słuchawki mogą dać całkiem głęboki bass, lecz tego typu kwestie zaliczają się do bardzo indywidualnych – z reguły każdy ocenia takie rzeczy inaczej.

Podsumowując, Tronsmart Apollo Air+ można uznać za potencjalnie interesującą propozycję na bezprzewodowe słuchawki do biegania w całkiem przystępnej cenie.

4. Jabra Elite 4 Active są bardzo wygodne, choć trzeba zaznaczyć, że każdy ma trochę inne uszy i różne osoby mogą mieć zupełnie odmienne wrażenia. Te bezprzewodowe słuchawki do biegania TWS spełniają normę IP57, co przekłada się na całkiem wysoki poziom ochrony przed kontaktem z pyłem i wodą. Dla wielu osób zainteresowanych sportem często będzie to jeden z kluczowych aspektów.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Jabra Jabra Elite 4 Active

Jest komunikacja w postaci Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też aktywnego wyciszania szumów (ANC), a w połączeniu z trybem HearThrough będziemy mogli się cieszyć wyższym stopniem bezpieczeństwa, ponieważ mikrofony wyłapią ważne dźwięki z otoczenia i przeniosą je do słuchawek. Stosuje się to np. wtedy, gdy pragniemy zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym i nie chcemy słyszeć wyłącznie muzyki.

Ciągła praca na baterii pozwala uzyskać wynik do siedmiu godzin. Te słuchawki bezprzewodowe do biegania, pozwalają na wygodne prowadzenie rozmów telefonicznych. Obsługa za pośrednictwem fizycznych przycisków jest wygodna, a w połączeniu z niewielkim rozmiarem i niską wagą sprawia, że zyskujemy ciekawego kandydata na słuchawki do aktywności fizycznej.

3. Huawei FreeBuds 4 zdaniem wielu zaliczają się do bardzo wygodnych słuchawek do biegania, które nie męczą uszu nawet po dłuższym użytkowaniu. Spełniają stopień ochrony IPX4, więc można ich używać podczas deszczu. Mają komunikację Bluetooth 5.2, oferującą stabilną komunikację np. ze smartfonami. Jest też możliwość łatwego sparowania z dwoma urządzeniami i szybkiego przełączania pomiędzy nimi.

Aktywna redukcja szumów pozwala na lepszą koncentrację podczas treningów. Czas pracy na baterii przy pojedynczym ładowaniu wynosi do czterech godzin. Samo sterowanie, tak jak ma to często miejsce w przypadku podobnych modeli, przebiega za pośrednictwem dotykowych gestów, więc nie trzeba wyjmować smartfona z kieszeni – dla wielu biegaczy niezwykle ważna rzecz.

Obsługa odtwarzanej muzyki nie sprawia trudności, a odbieranie połączeń przychodzących również przebiega sprawnie. Pomimo tego, że jest to dość indywidualna kwestia, trzeba przyznać, że 14 mm przetworniki zapewniają bardzo przyjemny dźwięk, charakteryzujący się czystością i odpowiednią głębią. Z kolei podczas rozmów telefonicznych, głos będzie wyraźny.

2. Apple AirPods Pro są cenione przez wielu właścicieli urządzeń marki Apple. Mogą one służyć za bezprzewodowe słuchawki do biegania i spełniają wiele punktów, które są ważne dla produktów o takim zastosowaniu. Nie zabrakło tu między innymi aktywnej redukcji hałasu, adaptacyjnej korekcji EQ, dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy, a także odporności na poziomie IPX4. Waga to zaledwie pięć gramów.

Samo sterowanie jest intuicyjne i przykładowo wystarczy jedno naciśnięcie do zatrzymania muzyki albo odebrania połączenia przychodzącego. Komunikacja Bluetooth 5.0 pozwala na łatwe parowanie z innymi urządzeniami. Praca na baterii na jednym ładowaniu pozwala osiągnąć wynik do około czterech godzin. Silikonowe końcówki w różnych rozmiarach pozwolą na lepsze dopasowanie do naszych uszu.

Podsumowując, Apple AirPods Pro są bardzo uniwersalnymi słuchawkami, które sprawdzą się podczas wielu różnych czynności i śmiało można do tego zaliczyć regularne bieganie na zewnątrz. Pod względem ceny, jest to już produkt w okolicach 1000 zł.

1. Sony WF-1000XM4 to słuchawki bezprzewodowe do biegania, które mogą zostać uznane za niemal idealne. Sprawdzą się przy wielu różnych zastosowaniach i można je śmiało zabierać do pracy, a później korzystać z nich podczas uprawiania różnych sportów.

Charakteryzują się nowoczesnym wyglądem i niską wagą w okolicach siedmiu gramów. Zamiast gumowych nakładek dousznych, zdecydowano się na zastosowanie nakładek wykonanych z pianki, cechujących się pamięcią kształtu. W efekcie można uzyskać bardzo dobrą izolację. Odporność na wilgoć jest na poziomie IPX4, więc korzystanie z Sony WF-1000XM4 w trakcie opadów deszczu nie stanowi problemu, ale warto pamiętać, że bardzo mocna ulewa mogłaby im zaszkodzić.