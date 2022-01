Zachęcamy do zapoznania się z szybkim omówieniem popularnej serii słuchawek firmy Samsung. Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się dość sporo modeli, w związku z czym warto sprawdzić czym się charakteryzują.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds

Zaczęło się od Gear IconX, a w 2019 roku nadszedł czas na Samsung Galaxy Buds, które trafiły na rynek razem ze smartfonem Galaxy S10. Można powiedzieć, że w tym momencie Samsung na poważnie pomyślał o walce w zakresie bezprzewodowych słuchawek TWS (true wireless stereo), czyli prawdziwie bezprzewodowych, które nie mają kabla łączącego prawą słuchawkę z lewą.

Zadbano o wygodę, ponieważ w skład zestawu pierwszych Galaxy Buds wchodziły trzy rodzaje nakładek dousznych, a do tego były jeszcze skrzydełka – oddzielono gumki przeznaczone do kanału słuchowego od tych, które służą wyłącznie lepszemu podtrzymywaniu i stabilizowaniu słuchawek w uchu.

Komfort noszenia, niska waga, niewielkie rozmiary, możliwość słuchania na jednym ładowaniu do sześciu godzin. Brzmi całkiem nieźle, a warto wspomnieć jeszcze o opcji bezprzewodowego ładowania oraz fakcie, że etui z funkcją ładowania pozwoli napełnić wyczerpane słuchawki jeden raz, po czym zostanie jeszcze jakiś zapas energii.

Komunikacja pierwszych słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds to Bluetooth 5.0. Spełniają normę IPX2, co oznacza ochronę przed kapiącą wodą, więc niestety nie są zbyt odporne na większe zamoczenie. Warto wspomnieć o tak zwanym trybie Ambient, pozwalającym na lepsze słyszenie otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo użytkownika np. podczas biegania.

Samsung Galaxy Buds cechują się łatwą instalacją na telefonie i mają całkiem intuicyjne sterowanie dotykowe, które pozwala np. szybko zatrzymać muzykę za pomocą jednego dotknięcia palcem. Wspomnienie o tym modelu było ważne, lecz w tej chwili seria Buds od Samsunga została istotnie poszerzona, a pierwsze Galaxy Buds mogą już uchodzić za trochę starsze i mniej aktualne.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus

W 2020 roku pojawiły się słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus (określane też jako Buds+). Pod względem wizualnym są niemal identyczne, a większą zmianą jest zaoferowanie trochę innych wariantów kolorystycznych. Zestawy gumek dokanałowych i skrzydełek są standardowo w trzech rozmiarach. Komunikacja to Bluetooth 5.0.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Samsung Galaxy Buds Plus

Nie zabrakło trybu Ambient, przeznaczonego do lepszego zrozumienia tego, co dzieje się w naszym bliskim otoczeniu. Ochrona przed wodą znajduje się na poziomie IPX2. Jest bezprzewodowe ładowanie i można korzystać ze standardu Qi. To co może zdziwić niektóre osoby, to brak aktywnej redukcji szumów (ANC), która teoretycznie mogła być dodana, skoro to już lepsza wersja mająca "plus" w nazwie.

Do większych zmian należy zaliczyć czas pracy na baterii, który na jednym ładowaniu wynosi około 11 godzin słuchania muzyki. To spora różnica w porównaniu ze standardowymi Galaxy Buds, które oferują 6 godzin nieustannego słuchania muzyki. Pojemność Galaxy Buds Plus jest na poziomie 85 mAh, natomiast w przypadku zwykłych słuchawek bezprzewodowych Buds, będzie to 58 mAh.

Kolejną zmianą jest dwudrożna konstrukcja w Buds Plus, ponieważ zwykłe Buds są jednodrożne. Buds Plus mają trzy mikrofony, podczas gdy Buds mają dwa. Krótko mówiąc, zgodnie z tym co sugeruje nazwa, jest tu kilka usprawnień względem podstawowego modelu. Jakość dźwięku jest wyższa, a bateria wytrzyma dłużej.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live są często porównywane do fasolek, co ma miejsce ze względu na ich specyficzny kształt. Te bezprzewodowe słuchawki od Samsunga nie są już dokanałowe, lecz douszne. Można powiedzieć, że w tym wypadku pozwolono sobie na bardziej odważne podejście w zakresie samego projektu i wyglądu. Ich wyprofilowanie pozwala na dobre wpasowanie się w ucho oraz całkiem wygodne noszenie, ale ostatecznie wszystko zależy od konkretnej osoby, bo u każdego będzie z tym inaczej.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Samsung Galaxy Buds Live

W tym modelu pojawiła się aktywna redukcja szumów, czyli ANC. Niestety nie jest najwyższej jakości, ponieważ nie sprosta wytłumieniu tych bardziej inwazyjnych dźwięków i sprawdzi się raczej przy łatwiejszych zadaniach. Pod względem samego słuchania muzyki, producent chętnie chwali się 12 mm głośnikiem oraz kanałem basowym, który ma wzmacniać niskie dźwięki – faktycznie są bardziej odczuwalne.

Samsung Galaxy Buds Live mają trzy wbudowane mikrofony (dwa zewnętrzne, jeden wewnętrzny). Ochrona przed wodą jest na poziomie IPX2. Czas pracy na baterii wynosi około 6 godzin nieprzerwanego słuchania na jednym ładowaniu. Nie zabrakło cenionego przez wielu użytkowników ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi, a także przy pomocy smartfona i funkcji PowerShare.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro

Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro, zadowalają bardzo wysoką jakością dźwięku, w czym pomaga dwudrożny głośnikowi niskotonowy (11 mm) i głośnik wysokotonowy (6,5 mm). ANC jest na wysokim poziomie. Ponadto trzy mikrofony oferują czysty głos podczas rozmów telefonicznych. Komunikacja ze smartfonem przebiega za pośrednictwem Bluetooth 5.0.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Samsung Galaxy Buds Pro

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że ochrona przed wodą jest tu na zdecydowanie lepszym poziomie IPX7. Dzięki temu Galaxy Buds Pro świetnie się sprawdzą w roli bezprzewodowych słuchawek do biegania. Żywotność baterii pozwala na ciągłe słuchanie muzyki do około 5 godzin na jednym ładowaniu, gdy ANC jest włączone. Przy wyłączonym ANC można dobić do 8 godzin słuchania muzyki. Jest możliwość ładowania bezprzewodowego.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2

Zaszliśmy tak daleko, że można z całą pewnością powiedzieć, iż Samsung potraktował wyścig o dobry sprzęt TWS bardzo poważnie. Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 są tego idealnym przykładem.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Samsung Galaxy Buds 2

W naszym teście słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 2 standardowo skupiliśmy się na tym, co okazało się dobre, złe i brzydkie. Wygląd jest zdecydowaną zaletą, a kilka wariantów kolorystycznych (biały, czarny, fioletowy, oliwkowy) zadowoli wiele osób. Równie ważny, a może nawet ważniejszy jest fakt, że można je nosić przez długi czas bez odczuwania dyskomfortu. Ponadto ich waga jest bardzo niska i wynosi zaledwie 5 gramów dla każdej słuchawki.

Aktywna redukcja hałasu (ANC) znajduje się na zadowalającym poziomie. Przełączenie na odsłuch otoczenia jest łatwe i faktycznie podnosi to stopień naszej orientacji w najbliższym otoczeniu. Czas pracy na baterii pozwala na około 5 godzin ciągłego słuchania muzyki. Oczywiście nie mogło zabraknąć bezprzewodowego ładowania. Sama jakość dźwięku jest bardzo dobra podczas słuchania muzyki i trzeba jeszcze podkreślić, że rozmowy telefoniczne także oferują czysty głos.

Najwyższa pora przejść do mniej zadowalających aspektów, ponieważ w naszych testach zawsze staramy się o nich wspomnieć. Naszym zdaniem możliwości konfiguracji sterowania, mogłyby być lepsze. Brak funkcji Multipoint, czyli połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami równocześnie, również był zawodem. Ochrona przed wodą na poziomie IPX2 to aktualnie trochę mało.