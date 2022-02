Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać? Wydaje się, że to proste pytanie, lecz udzielenie odpowiedzi wiąże się z poruszeniem wielu kwestii dotyczących słuchawek. Dodatkowo każdy ma inne preferencje oraz interpretuje słyszany dźwięk trochę inaczej.

W związku z powyższym, doradzenie konkretnego modelu słuchawek i stwierdzenie na zasadzie: "te są najlepsze, każdy lubi z nich słuchać muzyki" nie jest możliwe. Zamiast tego, można omówić istotne kwestie, zwrócić uwagę na parę rzeczy, a także wskazać kilka ciekawych propozycji słuchawek bezprzewodowych.

Słuchawki bezprzewodowe – nauszne, wokółuszne, douszne, dokanałowe

Słuchawki bezprzewodowe są pewnego rodzaju zawężeniem tematu, jednak ostatecznie wciąż poruszamy się po niezwykle szerokim zakresie produktów. W związku z tym, postaramy się krótko omówić kilka podstawowych podziałów dotyczących słuchawek. Na początek rodzaje słuchawek bezprzewodowych w oparciu o ich budowę.

Słuchawki dokanałowe zaliczają się do grupy tych najmniejszych, a ich główną cechą wyróżniającą jest fakt, że zostały stworzone z myślą o umieszczaniu ich w kanale słuchowym. Dzięki temu pewnie leżą w uchu i są ciekawą propozycją na przykład do różnego rodzaju aktywności fizycznych – bieganie, siłownia, rower. Są dobre w izolowaniu dźwięków, na co ma wpływ ich konstrukcja i fakt, że mogą dość szczelnie siedzieć w uchu.

Słuchawki douszne również są niewielkich rozmiarów, lecz ich konstrukcja nie przewiduje umieszczania bezpośrednio w kanale słuchowym, a zamiast tego mają się one trzymać w samej małżowinie. Nie będą izolować zewnętrznych dźwięków z taką samą skutecznością, jak to ma miejsce w przypadku słuchawek dokanałowych.

Słuchawki nauszne charakteryzują się tym, że ich poduszki opierają się na naszych uszach, często mocno do nich przylegając. Jednym osobom takie rozwiązanie bardzo odpowiada, a inni odczuwają dyskomfort po trochę dłuższym noszeniu, więc jeśli mamy taką możliwość, przed zakupem warto sprawdzić, czy nauszne słuchawki są dla nas wygodne.

Słuchawki wokółuszne są większe od nausznych i charakteryzują się tym, że otaczają uszy. Zamiast poduszek spoczywających bezpośrednio na nich, mamy poduszki, w których mieszczą się całe uszy. Dzięki temu wiele osób odczuwa wyraźnie wyższy poziom komfortu i często preferuje tego typu słuchawki bezprzewodowe.

Przy okazji warto wspomnieć także o tym, że słuchawki bezprzewodowe mogą mieć konstrukcję otwartą lub zamkniętą. Oznacza to, że w przypadku słuchawek zamkniętych obudowa jest szczelna, widać jednolicie zapełnioną powierzchnię, która nie ma dodatkowych otworów. Wiąże się to z wyraźnie mniejszym przepływem powietrza i gorszą wentylacją. Zaletą jest lepsza izolacja dźwięków w dwóch kierunkach – mniej dźwięków z otoczenia dociera do użytkownika słuchawek bezprzewodowych oraz mniej słuchanej muzyki wydostaje się ze słuchawek do otoczenia.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Westend61 Słuchawki bezprzewodowe podczas pracy zdalnej

Słuchawki otwarte cechują się niejednolitą obudową, która dosłownie ma w sobie liczne otwory i pozwala na bardziej swobodny przepływ powietrza. Przekłada się to na dobrą jakość brzmienia, zyskującego dodatkową przestrzenność. Izolacja dźwięków jest gorsza, zarówno tych z otoczenia, jak i tych generowanych przez słuchawki, w efekcie czego osoby znajdujące się blisko nas mogą bardziej słyszeć np. słuchaną przez nas muzykę.

Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać?

Każdy człowiek słyszy trochę inaczej i ma inne preferencje związane z tym, w jaki sposób lubi słuchać muzyki. Dobrze o tym pamiętać podczas wybierania nowych słuchawek i zastanowić się, czy preferujemy np. podkreślone niskie tony, czy może wolimy kiedy słuchawki bezprzewodowe mają większy nacisk w zakresie wysokich tonów, ale za to kosztem średnich i niskich?

Oczywiście wszystko sprowadza się do indywidualnych preferencji, a na rynku jest wiele zróżnicowanych słuchawek bezprzewodowych. Jedne będą nastawione na możliwie najwierniejsze odwzorowanie dźwięków, drugie mogą być zaprojektowane z myślą o podkreślaniu niskich tonów za wszelką cenę. Wybór należy do użytkownika, który sam wie najlepiej jak lubi słuchać muzyki.

W jaki sposób planujemy używać naszych słuchawek bezprzewodowych? Banalne pytanie, o którym nie zawsze myślimy, a może się ono przełożyć na bardziej udany zakup. Jeżeli chcemy słuchać muzyki głównie w domu, to sprzęt w ogóle nie musi być np. łatwy do chowania w plecaku.

Czasem nawet większych rozmiarów słuchawki wokółuszne lub nauszne oferują możliwość takiego poskładania, że stają się zaskakująco przystępne w transportowaniu i mogą nam towarzyszyć przez większość dnia. Tylko czy my akurat mamy taką potrzebę? Czy może jednak słuchawki będą wykorzystywane przede wszystkim w domu, więc prawie nigdy nie zabierzemy ich w podróż? Warto o tym pomyśleć jeszcze przed zakupami, żeby wiedzieć gdzie powinniśmy szukać kompromisów w konstrukcji naszych nowych słuchawek bezprzewodowych, a gdzie możemy tego uniknąć.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Pheelings Media Słuchawki bezprzewodowe do biegania

Kolejna kwestia jest taka, czy potrzebujemy słuchawek bezprzewodowych do uprawiania sportu? Czy planujemy z nimi chodzić na siłownie, a nawet biegać w różnych warunkach pogodowych? Wtedy najprawdopodobniej przydadzą się mniejszych rozmiarów słuchawki douszne i dokanałowe. Dodatkową zaletą z pewnością będzie stopień odporności co najmniej na poziomie IPX4, czyli gwarantujący ochronę przed zachlapaniem wodą.

