Ranking słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem może być świetnym źródłem inspiracji. Garść przydatnych wskazówek, a do tego jeszcze zasugerowanie kilku dobrych modeli z różnych przedziałów cenowych, mogą okazać się idealnym wstępem do gromadzenia informacji.

Wiele osób jest zainteresowanych słuchawkami, które pozwolą nie tylko cieszyć się doskonałym dźwiękiem, ale przy okazji dadzą możliwość przesyłania naszego głosu innym ludziom. Powodów może być wiele, a wśród nich znajduje się chęć grania w tytuły multiplayer, konieczność bezproblemowego odbierania telefonu np. gdy idziemy pobiegać, albo po prostu konieczność przygotowania się do pracy zdalnej i związanych z tym licznych wideokonferencji.

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem – warto o tym pamiętać

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem mają jedną podstawową cechę wspólną, a jest nią oczywiście… mikrofon. Drugim czynnikiem będzie po prostu fakt, że muszą być bezprzewodowe. W związku z tak prostą listą kryteriów, ewentualny zakup powinien być niezwykle prosty, prawda?

Niestety z reguły życie jest trochę bardziej skomplikowane, nawet podczas zwykłego szukania słuchawek z mikrofonem. Najlepiej jeśli spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Przykładowo, czy zależy nam na zdecydowanie wyższej swobodzie ruchów?

Źródło zdjęć: © Getty Images | olegbreslavtsev Douszne słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Powyższe pytanie jest spowodowane tym, że słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem nie muszą być sporych rozmiarów modelami wokółusznymi. Mikrofony mogą być wbudowane także w bardzo małe słuchawki douszne oraz dokanałowe, które z kolei sprawdzą się zarówno podczas codziennego biegania, jak i w trakcie pracy przy biurku. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem słuchawek bezprzewodowych do biegania.

Źródło zdjęć: © Getty Images | PonyWang Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem praca zdalna

Po przeczytaniu powyższej treści można zacząć się zastanawiać, dlaczego ktoś miałby kupować te większe warianty, jak np. słuchawki nauszne lub wokółuszne? Odpowiedź jest taka, że jeśli nie będziemy używać naszych słuchawek na siłowni lub w trakcie biegania, wtedy może się okazać, iż chętnie skorzystamy z wysokiej wygody oferowanej właśnie przez wielkie słuchawki z poduszkami, które otaczają uszy i tak jakby mieszczą je w środku. Przekłada się to na spory komfort, nawet przy wielogodzinnej pracy ze słuchawkami. Ponadto ich większe przetworniki dadzą nam zupełnie inny dźwięk, często lepszej jakości.

Wokółuszne słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem, dla wielu osób są najwygodniejsze, ale warto pamiętać, że wentylacja siłą rzeczy będzie w nich trochę gorsza. Dlatego czasem będziemy mogli odnieść wrażenie, jakby po kilku godzinach było nam "gorąco w uszy". Ostatecznie wszystko sprowadza się do indywidualnych preferencji.

Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Wyszliśmy pobiegać, ale nagle ktoś do nas dzwoni, więc musimy się zatrzymać, poszukać telefonu, odblokować go i odebrać… już za późno, właśnie przestał dzwonić. Mniej więcej tak wygląda jeden z najczarniejszych scenariuszy w życiu biegacza. Można tego uniknąć dzięki słuchawkom bezprzewodowym z mikrofonem. Jeśli okazjonalnie będziemy ich potrzebować do wideorozmów przy komputerze, wtedy najpewniej też okażą się przydatne.

LG Tone Free HBS-FN4 stanowią przykład słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem, które można znaleźć w cenie do 300 zł. Spełniają certyfikat IPX4, więc są odporne na zachlapania wodą z różnych kierunków i sprawdzą się w rozmaitych treningach, a nawet podczas biegania w deszczu. Naszym zdaniem do dobra reguła, żeby jakiekolwiek słuchawki do aktywnego życia, miały co najmniej ochronę IPX4.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | LG Słuchawki LG Tone Free HBS-FN4

Słuchawki są dokanałowe, więc ich szczelne dopasowanie tłumi wiele dźwięków z zewnątrz. Jest to zaletą podczas słuchania muzyki, ale w niektórych sytuacjach najlepiej będzie dokładnie słyszeć co się wokół nas dzieje. W związku z tym nie zabrakło w nich trybu dźwięku z otoczenia – jednym dotknięciem można przejść na wyraźne słyszenie wszelkich wydarzeń w naszym pobliżu, a później szybko wrócić np. do słuchania muzyki.

Sama jakość dźwięku w tych słuchawkach bezprzewodowych z mikrofonem jest dobra. Baterie są w stanie zapewnić nawet sześć godzin pracy na jednym ładowaniu. Wszystko to można zaliczyć do zalet, ale nie zapominajmy o tej najważniejszej, czyli o fakcie, że nie zabrakło w nich także wbudowanych mikrofonów.

Dolny mikrofon został umieszczony na końcu szyjki słuchawek i pozwala na wychwytywanie oraz wzmacnianie naszego głosu. Innymi słowy, LG Tone Free HBS-FN4 umożliwią wygodne prowadzenie rozmów telefonicznych, czy np. uczestniczenie w wideokonferencjach.

Ranking słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem – wybieramy najlepszy model

5. JBL Tune 500 BT. Bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym mikrofonem, który nie został umieszczony na wysięgniku, co dla wielu osób może być dodatkowym komfortem. JBL Tune 500 BT to sprzęt dobry do słuchania muzyki oraz prowadzenia rozmów, czy na przykład wydawania poleceń głosowych.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | JBL Słuchawki JBL Tune 500 BT

Konstrukcja jest lekka, a wygląd schludny, bez zbędnych upiększaczy. Technologia JBL Pure Bass pozwala na uzyskanie wyrazistych tonów niskich o dość naturalnym brzmieniu. Funkcja multipoint sprawia, że słuchawki można sparować jednocześnie z drugim urządzeniem, a podczas użytkowania łatwo przełączać je pomiędzy różnymi źródłami dźwięku.

Nie można pominąć jednej z ważniejszych informacji, jaką jest czas pracy na baterii. Jedno ładowanie będzie w stanie zapewnić działanie do około 16 godzin. Ponadto zasięg tych słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem wynosi 10 m. Można je znaleźć w cenie poniżej 200 zł.

4. Razer Barracuda X. Osoby szukające czegoś w bardziej gamingowym stylu, mogą zainteresować się takim modelem słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem, jak chociażby Razer Barracuda X. Ich 40 mm przetworniki oferują całkiem dobry i czysty dźwięk. Lekka i przemyślana konstrukcja sprawia, że są komfortowe, nawet podczas dłuższego noszenia.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Razer Słuchawki Razer Barracuda X

Mikrofon jest odłączany, a dedykowany przycisk pozwala na jego szybkie wyciszenie. Jakość zarejestrowanego głosu jest odpowiednia do komunikacji z innymi ludźmi, natomiast nie jest to klarowność z najwyższej półki – głoś może się wydać lekko przytłumiony.

Bateria wystarczy na około 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Zasięg tych słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem wynosi 10 m. Podsumowując, Razer Barracuda X są dobre i funkcjonalne, a delikatnie przytłumiony głos z mikrofonu, ostatecznie nie stanowi żadnej przeszkody w sprawnej komunikacji z innymi osobami.

3. SteelSeries Arctis 7. Poduszki zostały wykonane z materiału dobrze przepuszczającego powietrze, co usprawnia wentylację. Sama konstrukcja jest lekka i wygodna podczas noszenia, a przetworniki 40 mm zapewniają wysokiej jakości dźwięk.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | SteelSeries Słuchawki SteelSeries Arctis 7

Ciekawym rozwiązaniem, które może zostać docenione przez wielu użytkowników, będzie fakt umieszczenia mikrofonu na wysięgniku chowanym w obudowie. Innymi słowy, kiedy nie mamy potrzeby na wykorzystywanie mikrofonu, to po prostu go ukrywamy.

SteelSeries Arctis 7 to słuchawki bezprzewodowe z dwukierunkowym mikrofonem ClearCast, który jest czuły, ale rejestrowany dźwięk nie będzie miał zbędnych szumów. Bateria może pozwolić na około 24 godziny pracy na jednym ładowaniu. Zasięg słuchawek jest na poziomie 12 metrów.

2. Logitech G Pro X Lightspeed stanowią dobrą propozycję zarówno dla graczy, jak i osób chcących pracować z domu. Są to po prostu wygodne słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem, które charakteryzują się trwałą konstrukcją o dość minimalistycznym wyglądzie.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Logitech Słuchawki Logitech G Pro X Lightspeed

Membrany określane jako PRO-G mają średnicę 50 mm i zapewniają czysty dźwięk. Producent podkreśla dokładność w szerszym paśmie przenoszenia oraz dobrze odtworzone niskie tony. Jeżeli natomiast chodzi o jednokierunkowy mikrofon, to otrzymał technologię Blue VO!CE, która zapewnia różne filtry głosu w czasie rzeczywistym i przy okazji redukuje niepożądane szumy.

Czas pracy na baterii wynosi około 20 godzin na jednym ładowaniu. Zasięg tych słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem to 15 m. Jest to solidny sprzęt o zadowalającym działaniu, który spodoba się wymagającym miłośnikom rozrywki elektronicznej, a także ludziom pracującym z domu.

1. Plantronics Voyager 8200UC. W naszej ocenie jest to bardzo dobry sprzęt do pracy zdalnej, który sprawdzi się m.in. podczas licznych wideokonferencji. Oczywiście w przypadku zastosowań z zakresu zwykłego słuchania muzyki, te słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem także będą trafnym wyborem.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Plantronics Słuchawki Plantronics Voyager 8200UC

Trzeba przyznać, że Plantronics Voyager 8200UC powstały przede wszystkim do rozmów, a cztery mikrofony kapsułkowe sprawiają, że dźwięk jest naprawdę czysty. Brak jakiegokolwiek wysięgnika na mikrofon stanowi dodatkową zaletę, która po prostu zwiększa komfort użytkowania.

Zasięg na poziomie 30 m, a także czas pracy wynoszący 24 godziny, to czynniki sprawiające, że te słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem pozwalają na bezproblemowe użytkowanie w całym domu – dla wielu osób będzie to istotną zaletą.

Różne dodatkowe funkcje często okażą się zaskakująco przydatne, jak chociażby prosty dodatek w postaci diody, która sygnalizuje wszystkim wokół nas, że akurat jesteśmy zajęci, ponieważ uczestniczymy w rozmowie. Szybkie wyciszanie mikrofonu za pośrednictwem jednego przycisku to kolejny plus, a łatwe pauzowanie multimediów jest po prostu wygodne.

Pomimo tego, że Plantronics Voyager 8200UC są idealne do zastosowań biznesowych, to ich wygląd wcale na to nie wskazuje, dzięki czemu można je zabrać np. na miasto. No dobrze, jest sporo zalet, ale czy znajdą się również jakieś wady? Najwyższa pora do nich przejść, ponieważ w naszych testach często próbujemy wskazać co okazało się dobre, a także złe.

Nie każdy będzie miał taki problem, lecz dla niektórych uszu mogą to być trochę za małe słuchawki i tym samym odrobinę uciskać małżowiny. Kolejna sprawa to fakt, że przycisk wyciszania mikrofonu jest przydatny, ale jego usytuowanie może powodować przypadkowe wciskanie, nawet gdy akurat chcieliśmy zrobić coś innego.

Nie każdy będzie zadowolony ze złącza micro USB, które raczej nie powinno się znaleźć w topowych słuchawkach. Negatywne wrażenia mogą być spowodowane także aplikacją mobilną, a mówiąc konkretniej chodzi o jej wygląd – przypomina coś z zeszłej dekady, co niektórych może razić.

Podsumowując, jak to zwykle bywa, również i w tym modelu słuchawek są jakieś wady, ale naszym zdaniem są one bardzo dobrym przykładem sprzętu w postaci słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem, które będą idealne do pracy oraz innych zastosowań.