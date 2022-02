Zachęcamy do lektury krótkiego rankingu, w którym zebraliśmy różne modele słuchawek TWS Xiaomi . Prawdopodobnie każdy znajdzie coś dla siebie, albo przynajmniej zaczerpnie inspiracji, która pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji podczas ewentualnych zakupów.

5. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 to słuchawki bezprzewodowe w ekonomicznej cenie. Można je dostać na poziomie poniżej 100 zł. Są to słuchawki TWS (true wireless stereo), czyli prawdziwie bezprzewodowe – nie ma kabla łączącego lewą i prawą słuchawkę.

Dzięki ochronie na poziomie IPX4 słuchawki są odporne na zachlapania wodą. Ponadto są lekkie, co dla niektórych użytkowników ma spore znaczenie. Na koniec trzeba podkreślić, że ten model słuchawek bezprzewodowych nie ma ANC , czyli aktywnej redukcji szumów.

Pomimo tego, że jest to model dostępny w okolicach 100 zł, nie zabrakło tu stopnia ochrony IP54 , a więc podwyższonej odporności na kontakt z pyłem i wodą. Przetwornik 6 mm daje zadowalający dźwięk. Po odpowiednim dopasowaniu do ucha, sama budowa słuchawek pozwala na całkiem dobre wytłumienie dźwięków z otoczenia. Niestety brakuje tu ANC , czyli aktywnego tłumienia hałasu.

3. Xiaomi Redmi Buds 3 to lekkie słuchawki bezprzewodowe (poniżej 5 g) o minimalistycznym wyglądzie. Dynamiczne przetworniki 12 mm dają niezły dźwięk. Technologie Echo Cancelling i Noise Suppression redukują echo oraz niepożądane hałasy z otoczenia.

Dwa wbudowane mikrofony są dość czułe, więc rozmowy telefoniczne przebiegają bezproblemowo. Co ciekawe, nie zabrakło tu stopnia ochrony IP54 , a więc zwiększonej odporności na kurz oraz wodę. W związku z tym słuchawki powinny się sprawdzić podczas różnego rodzaju aktywności fizycznych.

Bateria jest w stanie pracować do około 5 godzin na jednym ładowaniu. Sterowanie dotykowe jest wygodne i np. w celu odebrania połączenia telefonicznego, wystarczy szybkie dwukrotne dotknięcie obszary dotykowego. Równie łatwe są pozostałe czynności, jak chociażby zatrzymywanie i wznawianie muzyki. Na koniec warto wspomnieć, że jest tu automatyczna pauza odtwarzania po wyjęciu słuchawek z uszu.

2. Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro są słuchawkami bezprzewodowymi z wbudowanymi mikrofonami i aktywną redukcją szumów ( ANC ), a producent podkreśla, że chodzi tu o hybrydową aktywną eliminację hałasu, co ma się przekładać na lepszy efekt.

Jest ładowanie bezprzewodowe Qi. Bateria może pracować do 6 godzin na jednym ładowaniu. Niestety pomimo ceny wyższej niż np. w modelu Buds 3 Pro, nie ma tu chociażby potwierdzonej ochrony na zachlapania wodą w postaci np. IPX4. Nie każdy zwróci na to uwagę, lecz dla wielu może to być odczuwalną wadą. Mi True Wireless Earphones 2 Pro kosztują około 400 zł.