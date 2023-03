Unia walczy z globalnym ociepleniem. Oberwą też pompy ciepła

Jak podają dziennikarze Interii, chodzi o propozycję zakazu używania i sprzedaży gazów fluorowanych, która ma pojawić się w nowelizacji rozporządzenia z 2015 r. Biorąc pod uwagę, że większość pomp ciepła wykorzystuje f-gazy do swojego działania, zauważalna jest pewna sprzeczność. W końcu UE mocno promuje pompy ciepła jako rozwiązanie do ogrzewania budynków.

Niedawno informowaliśmy o tym, że Unia Europejska będzie dążyć do zakazu korzystania z paliw kopalnych, a więc węgla i gazu, do ogrzewania budynków. Takie postawienie sprawy w jasny sposób wskazuje, że nacisk na rozwój pomp ciepła będzie duży, szczególnie w obliczu obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych na nowych i remontowanych budynkach. Jeśli zakaże się używania gazów fluorowanych, rozwój branży może być trudny.

Redukcja zużycia f-gazów będzie ogromna. Jak czytamy w Interii, w obecnym kształcie rozporządzenie unijne zakłada, że do 2030 r. ich emisja ma być zredukowana do poziomu 60 mln ton rocznie, czyli 79 proc. mniej niż w okresie przed wprowadzeniem rozporządzenia. Jedna z komisji zaproponowała jednak, aby całkowicie zakazać użycia i sprzedaży wspomnianych gazów, a wprowadzenie tego zakazu miałoby być rozłożone na lata 2026-2029.

F-gazy są używane dość powszechnie. Zastąpiły one bowiem freony, które miały szkodliwy wpływ na powiększanie się dziury ozonowej. Obecnie gazy fluorowane są wykorzystywane w klimatyzatorach, lodówkach, zamrażarkach, pompach ciepła czy gaśnicach. Zakaz ich użycia wprowadzi więc spore zamieszanie nie tylko na rynku energetycznym.

- Nie mówimy o zastąpieniu czerwonego klocka Lego żółtym. Wprowadzanie takiej zmiany wymaga czasu, testowania i adaptacji. Unia Europejska powinna dać producentom i całemu sektorowi czas na zrobienie tego we właściwy sposób, zamiast spowalniać rozwój pomp ciepła i zmuszać konsumentów do powrotu do paliw kopalnych - skomentował Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA).