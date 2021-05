Jaki smartwatch do 500 zł? Wybieramy najlepszy

Smartwatch do 500 zł – czy to wystarczający budżet na dobry sprzęt? Jak najbardziej! Poniżej prezentujemy listę najciekawszych zegarków, które nie będą dużym obciążeniem finansowym.

Realme Watch S

Na początek smartwatch od firmy, która stara się zaistnieć w świadomości klientów jako producent elektroniki taniej i dobrej, czyli od Realme. Konkretnie mowa o Realme Watch S, smartwatchu, który nie oferuje wodotrysków, ale trudno zarzucić mu brak solidności.

Aluminiowa koperta i wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 3 świadczą o tym, że zegarek jest stworzony z myślą o ludziach aktywnych, którzy nie będą go oszczędzać. Klasa ochronności IP68 zapewnia mu pyło- i wodoszczelność, lecz nie zaleca się nurkowania z Realme Watch S na nadgarstku.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Dużym atutem zegarka od Realme jest bardzo długa żywotność baterii. Mówimy tu o około 15 dniach pracy zegarka z wykorzystaniem większości jego funkcji. Oszczędzając energię, czas ten możemy wydłużyć niemal dwukrotnie.

Okrągły wyświetlacz IPS o rozdzielczości 360×360 pikseli jest jasny i czytelny. Do nawigacji poza dotykowym ekranem używamy dwóch przycisków fizycznych – jeden uruchamia menu i pozwala na cofanie do poprzedniego poziomu, drugi wpuszcza nas do menu aktywności fizycznych. Dostępnych jest 16 różnych dyscyplin, które zegarek może monitorować.

System zegarka nie jest specjalnie rozbudowany, ale dla wielu użytkowników będzie wystarczająco dobry. Jak na tę cenę naprawdę nie jest źle. Oprócz typowych funkcji jak minutnik czy pomiar tętna, możliwe jest choćby mierzenie SpO2.

Realme Watch S można spokojnie określić jako "ogniwo pośrednie" między smartbandem a inteligentnym zegarkiem.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit to propozycja chińskiego giganta na smartwatch do 500zł. W przeciwieństwie do poprzednika jego konstrukcja bazuje na tworzywach sztucznych. Prostokątny ekran AMOLED jest naprawdę duży i oferuje rozdzielczość 280×456 pikseli, co jest bardzo dobrym wynikiem. Minusem z kolei jest fakt, że duża tarcza zegarka nie jest chroniona na krawędziach, przez co względnie łatwo go uszkodzić.

Smartwatch od Huawei z pewnością trafi w gusta osób, które uprawiają bardziej nietypowe sporty. Producent przewidział bowiem aż 96 rodzajów aktywności sportowych, trudno więc większość użytkowników znajdzie to, co ich interesuje. Zegarek pozwala na zanurzenie go w wodzie, więc w przeciwieństwie do produktu od Realme, możemy spokojnie stosować go podczas treningów pływackich.

Bateria Huawei Watch Fit wytrzymuje około dziesięciu dni, co jest wynikiem godnym pochwały.

Wśród funkcji poza klasycznymi możliwościami badania snu, czy pomiaru kroków, znalazł się pomiar saturacji. W zegarku wbudowany jest również moduł GPS, który nie jest jednak najdokładniejszy.

Smartwatch od Huawei to również sprzęt, który jest niezbyt skomplikowanym, jednak warto zwrócić na niego uwagę, szczególnie jeśli nie zamierzasz używać go w ekstremalnych warunkach.

Amazfit T-Rex

Do warunków ekstremalnych polecamy T-Rex od Amazfita. Wykonany z materiałów o wojskowych certyfikatach smartwatch może przeżyć naprawdę wiele. Jest on stworzony o użytkownikach, którzy żyją intensywnie.

Ekran zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass. To jednak pikuś. Urządzenie może pracować w temperaturach od -40 do 70 stopni Celsjusza. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której poddalibyśmy zegarek tak ciężkiej próbie. Ponadto zegarek można zanurzyć na 50 metrów, więc nawet zawodowy nurek może z niego korzystać podczas pracy.

Ogromnym atutem sprzętu od Huami jest możliwość obsługi zegarka wyłącznie za pomocą czterech przycisków. Oznacza to, że nie ma konieczności zdejmowania rękawic podczas jego obsługi. Może mieć to znaczenia choćby podczas korzystania z niego zimą czy w trakcie pracy fizycznej.

Zegarek posiada okrągły wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 360×360 pikseli, który jest w pełni czytelny i praktyczny dzięki funkcji Always On Display.

W systemie mamy do wyboru 14 rodzajów aktywności, co wydaje się być niezłym wynikiem, choć mogłoby być ich więcej. Pomiar aktywności jest możliwy bez wykorzystania smartfona dzięki wbudowanemu modułowi GPS.

Bateria T-Rexa jest bardzo pojemna. Wystarczy na 20 dni pracy na pełnych obrotach lub nawet 60 dni w trybie oszczędnym.

Amazfit T-Rex to idealna propozycja dla osób oczekujących od zegarka przetrwania najtrudniejszych warunków.

Xiaomi Mi Watch

Nasze zestawienie zamyka Xiaomi Mi Watch. Chiński producent wciąż pokazuje, że świetnie radzi sobie z produkcją niedrogiej, ale bardzo funkcjonalnej elektroniki.

Podobnie jak większość polecanych smartwatchy, zegarek Xiaomi oferuje wyświetlacz AMOLED. Jego rozdzielczość to aż 454×454 pikseli, więc jest naprawdę dobrze. Oczywiście jak w każdym urządzeniu z tego typu wyświetlaczem, możemy cieszyć się bardzo praktyczną funkcją Always On Display.

Zegarek Xiaomi posiada wbudowany moduł GPS, dzięki czemu może zapisywać trasy naszych treningów bez konieczności posiadania przy sobie smartfona.

Xiaomi oferuje zdecydowanie największą liczbę trybów sportowych. Mówimy tu o ponad 100 rodzajach aktywności, które możemy monitorować. Ponadto smartwatch pozwala nam na przykład mierzyć tętno oraz natlenienie krwi. Wśród funkcji zegarka znajduje się nawet wysokościomierz.

Zegarek wyposażony jest w dwa fizyczne przyciski – jeden pozwala wejść do trybów sportowych, a drugi to "home", pozwalający wracać do ekranu głównego.

Bateria zegarka wytrzymuje według danych producenta około 16 dni. Jest to bardzo dobry wynik.

Który smartwatch do 500 zł wybrać?

Nie da się jednoznacznie określić, który z wymienionych zegarków jest najlepszy. Wszystko zależy od Twoich oczekiwań. Inny sprzęt będzie Ci niezbędny do nurkowania, inny do spokojnych spacerów, a jeszcze inny przyda się do jazdy na nartach. Powyższa lista przedstawia kilka zegarków, z których każdy skierowany jest do innej grupy użytkowników.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem smartwatcha, to poniższe poradniki mogą okazać się przydatne:

Źródło: Gadżetomania