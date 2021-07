Montaż fotowoltaiki - jak wybrać dobrego fachowca? Porady od eksperta

Szybki rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce sprawił, że w branży pojawiło się wielu niekompetentnych graczy. Takie firmy są dość szybko i brutalnie weryfikowane przez rynek. Zwraca na to uwagę Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

— W ostatnich latach nastąpiła duża profesjonalizacja wielu firm. Nie oznacza to, że błędy nie są popełniane, ale na przestrzeni kilku lat statystycznie mamy dużo więcej prawidłowo wykonanych instalacji PV. Obserwując branżę od kilku lat, mogę stwierdzić, że popełnianie podstawowych błędów zdarza się obecnie znacznie rzadziej i w większości dotyczy nowych firm wchodzących na szybko rosnący rynek bez należytego przygotowania i szkoleń.

Warto mieć na uwadze, że nie zawsze duże i drogie przedsiębiorstwo oferuje najwyższą jakość usług. Owszem — zazwyczaj takie firmy takie posiadają świetnych handlowców i obsługę klienta, jednak sam montaż często zlecają podwykonawcom, którzy nie mają jeszcze zbudowanej bazy klientów. Warto zatem sprawdzić ofertę mniejszych firm, które cieszą się dobrą renomą w okolicy. Jakość ich usług nie musi w niczym ustępować liderom branży.

Pewne kwestie dotyczące wykonawcy można zweryfikować już na etapie wstępnej rozmowy. Jeżeli handlowiec nie jest w stanie udzielić nam wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii technicznych, nawet po konsultacjach z innymi pracownikami firmy — powinniśmy uważać. Podobnie jest z kwestiami formalnymi, które możemy zweryfikować bez posiadania wiedzy technicznej.

— W przypadku instalacji fotowoltaicznych wiele kwestii związanych z montażem jest trudnych do zweryfikowania po montażu. Z drugiej strony jest szereg spraw jak dokumentacja czy proces inwestycyjny, który łatwo ocenić mając odpowiednie wskazówki czy wytyczne - mówi Szymański.

Wykonawca wywiera presję? Wstrzymaj się z podpisaniem umowy

Czasem zdarza się, że firma chce sprzedać produkt lub usługę stosując narrację chwilowej promocji lub ograniczonych zasobów. Nigdy nie warto podpisywać dokumentów na gorąco. A jeśli od stycznia 2022 r. w życie wejdą nowe przepisy, które mają zmienić zasady rozliczania wyprodukowanej energii, można spodziewać się, że ponaglanie klienta będzie częściej spotykaną praktyką.

— W umowie oprócz terminów warto zwrócić uwagę, czy jest określony zakres prac oraz czy zostały wskazane zainstalowane urządzenia. Szczególnie kluczowe urządzenia jak falownik, moduły PV czy konstrukcja powinny zostać zawarte w podpisywanych dokumentach. O samą umowę warto poprosić wcześniej, aby się z nią zapoznać. Jeżeli wykonawca unika wcześniejszego wysłania umowy i nalega na jej podpisanie podczas pierwszej wizyty, powinna zapalić się żółta lampka, czy aby w umowie nie ma zapisów, które są dla inwestora niekorzystne, np. utrudniających odstąpienie od niej w ustawowym terminie 14 dni - mówi Szymański w rozmowie z portalem gadzetomania.pl.

Fotowoltaika — sprawdź niezbędne dokumenty

Inwestorzy nie muszą znać zasad montażu fotowoltaiki. Bez większych problemów mogą zweryfikować jednak poprawność oferowanych przez wykonawców rozwiązań. Chodzi tu choćby o odpowiednią moc inwertera czy właściwą konstrukcję wsporczą. Dobry wykonawca instalacji fotowoltaicznej nie będzie na tym oszczędzał.

— Klient powinien otrzymać dokumentację dotyczącą konstrukcji wsporczej, z której jasno będzie wynikać, do jakiego typu pokrycia dachowego jest przeznaczona. Zdarza się, że instalator chce pójść na skróty i stosuje system, który się łatwiej montuje, a który jest przeznaczony do innego rodzaju pokrycia dachowego. Instrukcje dotyczące montażu konstrukcji są łatwo dostępne choćby na stronach producentów - komentuje Szymański.

Prowadzenie kabli i przewodów w instalacji fotowoltaicznej

Kwestia właściwego prowadzenia okablowania instalacji fotowoltaicznej również może pomóc w zweryfikowaniu kompetencji wykonawców. Przewody prowadzone przez przegrody zawsze powinny być umieszczone w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych. Chronią one przed przetarciem izolacji kabli i przewodów.

Na zewnątrz stosowane muszą być rury elektroinstalacyjne odporne na promieniowanie UV. Przeważnie są one czarne lub ciemnoszare. Rury białe są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków. Są tańsze, ale po kilku latach na słońcu stają się kruche i tracą właściwości ochronne.

W przypadku dachów płaskich konieczne jest prowadzenie tras kablowych w metalowych korytach, co ochroni kable przed uszkodzeniem. O kwestię okablowania można zapytać wykonawcę przy wstępnej rozmowie.

Prawidłowo zabezpieczona trasa kablowa między polami modułów PV (Książka instalacje fotowoltaiczne Bogdan Szymański)

Jak zweryfikować pracę monterów instalacji fotowoltaicznej?

Niektóre kwestie można zweryfikować dopiero w trakcie trwania prac. Jedną z nich jest dobór odpowiednich narzędzi do wykonania instalacji. Do przykręcenia śrub z właściwym momentem niezbędne są wkrętaki i klucze dynamometryczne. Chronią one przed uszkodzeniem komponentów, a jednocześnie zapewniają właściwą siłę połączenia.

Kontrola momentu dokręcenia mocowania ogranicznika przepięć (SBF Polska PV)

— Jedną z rzeczy, którą nie tak trudno samemu zweryfikować, jest odpowiednie wypoziomowanie szyn pod modułami. Wpływa to wyraźnie na ich żywotność. Jeżeli szyny nie będą wypoziomowane, moduł nie będzie do nich odpowiednio przylegał. Podczas montażu zostanie on dociśnięty siłą do konstrukcji, co przełoży się niekorzystne naprężenia - wyjaśnia Bogdan Szymański.



Wybór dobrego wykonawcy instalacji fotowoltaicznej nie jest łatwy. Wymaga pewnego oczytania się w temacie oraz dociekliwości. Najważniejsze jest jednak, by być czujnym i dociekliwym na każdym etapie realizacji inwestycji. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemności nawet wówczas, gdy okaże się, że powierzyliśmy zadanie niewłaściwej ekipie. Chodzi tu przecież o inwestycję wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych, która ma działać bez zarzutów co najmniej kilkanaście lat.

Źródło: Gadżetomania