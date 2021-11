Jesień to świetny czas na zakup nowego telewizora. Wieczory są długie i zimne, więc coraz więcej czasu spędzamy w domu. Dlatego warto zapewnić sobie źródło rozrywki. Poza tym, w 2022 roku zmienia się system nadawania sygnału naziemnego na DVB-T2, więc należy się na to przygotować i kupić urządzenie umożliwiającego jego odbiór.

Nowy telewizor – jak szukać okazji?

Na pewno przed zakupem telewizora, powinieneś rozeznać się w ofercie rynkowej. Niektóre modele można kupić naprawdę okazyjnie, a to za sprawą świetnych promocji dostępnych w sklepach RTV/AGD. Końcówka roku to świetny moment na duże zakupy, gdyż organizowane są spore wyprzedaże. Ma to związek z Black Friday, Black Weeks, Cyber Monday, czy promocjami świątecznymi dostępnymi w grudniu. Nowy telewizor warto kupić właśnie w tym okresie, gdyż zaoszczędzić można co najmniej kilkaset złotych. Obniżki sięgają czasami wartości 20, a nawet 30 procent. Zaoszczędzona kwota może zasilić Twój domowy budżet lub zostać przeznaczona na zakup, na przykład soundbara, czy też konsoli do gier.

DVB-T2 – dlaczego zwracać na to uwagę, przy zakupie?

Kupując nowy telewizor sprawdź, czy posiada on wbudowany tuner DVB-T2. To ważne, gdyż bez niego od 2022 roku, oglądanie telewizji naziemnej będzie niemożliwe. Szkoda byłoby pozbawić się takiej możliwości, skoro sygnał jest w pełni darmowy. Nie korzystałeś nigdy z DVB-T? Nie wiesz jak ją odbierać?

Sprawa nie jest skomplikowana. W gruncie rzeczy można uznać cyfrową telewizję naziemną, za najprostszą w odbiorze. Nie wymaga wizyty w salonie sprzedaży, ani podpisywania umowy z jakimkolwiek operatorem. Rozpocznij jednak, od ustalenia możliwości technicznych Twojego telewizora. Mianowicie, jeśli posiada on wbudowany tuner DVB-T, możliwe jest odbieranie sygnału telewizyjnego, bez konieczności wyposażania się w zewnętrzny dekoder. Przynajmniej do tej pory… To spore ułatwienie oraz oszczędność, gdyż takie urządzenie może kosztować co najmniej 100 złotych. Jak już pisaliśmy, powinieneś zweryfikować, czy tuner w Twoim telewizorze jest kompatybilny z nowym systemem nadawania DVB-T2/H.265/HEVC. Jeśli nie, oglądanie telewizji naziemnej w 2022 roku będzie zwyczajnie niemożliwe. Według przepisów, wszystkie telewizory sprzedawane po 1 stycznia 2020 roku, muszą być wyposażone w tuner w tym standardzie. Sprawdź to w specyfikacji technicznej telewizora, aby mieć pewność, że nic Cię nie zaskoczy. Warto w tym miejscu dodać, że większość modeli produkowanych po 2017 roku, jest wyposażona w tuner DVB-T2/H.265/HEVC. Mogą jednak wystąpić wyjątki, przed którymi warto się przestrzegać.

Jeśli Twój telewizor nie jest wyposażony w tuner lub jest on kompatybilny tylko z aktualnym systemem nadawania sygnału, masz dwie możliwości. Możesz kupić nowy telewizor z DVB-T2 lub zainwestować w zewnętrzny dekoder. To pierwsze rozwiązanie wiąże się na pewno z większym wydatkiem, choć wyposażenie domu w nowy telewizor, na pewno sprawi wiele radości. Jeśli chcesz trochę poczekać ze zmianą urządzenia, postaw na zewnętrzny dekoder. Dekodery DVB-T2 mogą być wyposażone w różne dodatkowe funkcje, jak na przykład możliwość nagrywania na pamięć flash.

Najciekawsze telewizory dostępne jesienią 2021 roku

Przed zakupami, warto zapoznać się z dostępnymi modelami. Tego roku jest w czym wybierać i każdy, nawet najbardziej wymagający Klient, powinien być zadowolony z asortymentu. Zacznijmy od telewizora LG 55NANO753PR. To 55-calowy sprzęt, który wyświetla obraz w rozdzielczości Ultra HD (4K). Oczywiście korzysta z rozwiązania Smart TV, a także Android TV. Dzięki temu, użytkownik może szybko i łatwo skorzystać z wielu aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Zyskuje także dostęp do setek tysięcy filmów i seriali, umieszczanych na platformach streamingowych. Telewizor LG posiada bardzo wąską ramkę wokół ekranu, dzięki czemu wygląda bardzo nowocześnie. Całości dopełniają gustowne, minimalistyczne nóżki. Ponadto wyświetla kolory czysto i ostro, co jest zasługą technologii NanoCell. Na uwagę zasługuje także sztuczna inteligencja sterująca podzespołami, w celu zapewnienia maksymalnej optymalizacji obrazu.

Źródło zdjęć: © Materiały partnera telewizor LG 55NANO753PR

Jeśli zależy Ci na ekranie OLED, LG 65C11LB na pewno wpadnie Ci w oko. Obraz w rozdzielczości 4K, wygląda po prostu wspaniale. Kolory i kontrasty są niesamowite i angażują użytkownika od samego początku. To zasługa technologii OLED, która doskonale sprawdza się podczas seansów, a także grania na konsoli. Telewizor dysponuje z resztą kilkoma trybami dla graczy, które optymalizują obraz pod kątem wydajniejszej rozgrywki. Urządzenie posiada cztery porty HDMI, a także 3 sloty USB. Odświeżanie ekranu wynosi aż 120 herców, co czyni obraz bardzo płynnym.

Źródło zdjęć: © Materiały partnera Telewizor LG 65C11LB

Szukasz dużego telewizora, ale nie zależy Ci na ekranie OLED? Spójrz na ten sprzęt. LG 65NANO813PA to 65-calowy telewizor, wyprodukowany w duchu technologii NanoCell. Obraz wyświetlany na ekranie, osiąga rozdzielczość Ultra HD (4K). To doskonały sprzęt, dla osób korzystających z platform streamingowych oraz graczy. Telewizor występuje w czterech rozmiarach: 50, 55, 65 i 75 cali. Urządzenie jest przyjazne dla oczu, co jest bardzo ważne. Nawet wielogodzinne seanse, nie męczą wzroku. Jest także kompatybilny z Asystentem Google i można nim sterować za pomocą komend głosowych. To naprawdę świetny telewizor, za niewielkie pieniądze.

Źródło zdjęć: © Materiały partnera Telewizor LG 65NANO813PA

Teraz propozycja dla osób, które nie szukają kompromisów. Sony XR77A80JAEP to 77-calowy model dla osób, którym zależy między innymi na pełnej integracji z konsolą PlayStation 5. Ten ogromny telewizor posiada ekran OLED, który gwarantuje naturalną, głęboką czerń, a także przykuwające wzrok kontrasty. Prezentowany model korzysta oczywiście z rozwiązania Smart TV oraz Android TV. Telewizor korzysta już z nowego standardu HDMI – 2.1. Dźwięk odtwarzany przez telewizor, jest doskonałej jakości. Urządzeniem można sterować za pomocą komend głosowych, co bardzo ułatwia codzienne korzystanie ze sprzętu. Telewizor wygląda równie stylowo, jak obraz wyświetlany na ekranie. To zdecydowanie jeden z hitów tego roku!

Źródło zdjęć: © Materiały partnera Telewizor Sony XR77A80JAEP

Na koniec jeszcze jedna propozycja, tym razem od Samsunga. To 75-calowy telewizor, wyświetlający obraz w rozdzielczości Ultra HD (4K). Jego mocną stroną na pewno są żywe kolory. Telewizor został stworzony w duchu technologii Smart TV, więc gwarantuje dostęp do wielu aplikacji, w tym platform streamingowych. Model dostępny jest w kilku wariantach wielkości: 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali. Telewizor posiada 3 złącza HDMI i jeden port USB.

Telewizor SAMSUNG UE75AU7192

Jeśli szukasz nowego telewizora z DVB-T2, koniecznie zajrzyj do sklepu internetowego Media Expert. Skorzystaj także z porad naszych specjalistów, którzy pomogą wybrać najlepsze urządzenie. Nie zapomnij także o atrakcyjnej ofercie rat 0 procent!