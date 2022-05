Przegląd myszek Microsoft. Doskonałe do codziennej pracy

Osoby szukające czegoś do pracy mogą zwrócić uwagę na myszki od Microsoftu. Modele wybrane do tego przeglądu nie są typowymi urządzeniami gamingowymi. Nie mają imponującego podświetlenia obsługującego kilkanaście milionów kolorów. Nie są przystosowane do ekstremalnie szybkich ruchów oraz nie oferują najwyższej czułości na rynki. Zamiast tego mają inne zalety, na przykład mobilność, ergonomia, atrakcyjna cena.