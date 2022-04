Przegląd myszek Logitech. Każdy znajdzie coś dla siebie

W naszym przeglądzie myszek firmy Logitech postawiliśmy na zahaczenie o każdą z kategorii. Na pierwszy ogień poszło urządzenie ukierunkowane przede wszystkim na ergonomię. Później wytypowaliśmy jeden z modeli przeznaczonych do komfortowego grania. Na koniec wskazaliśmy myszkę, która dzięki swoim kompaktowym rozmiarom oraz uniwersalnej konstrukcji, będzie idealna do pracy, niezależnie od miejsca.

Ciekawym przedstawicielem myszek biurowych niewątpliwie może być Logitech MX Ergo. Urządzenie jest nastawione na ergonomię, co objawia się w formie konstrukcji o dopasowanym do dłoni kształcie. Jakby tego było mało, użytkownik Logitech MX Ergo skorzysta również na specjalnym układzie, który umożliwia przystępną regulację pochylenia pod kątem 0 stopni lub 20 stopni.

Trudno zignorować jeszcze jedną cechę gryzonia, ponieważ rzuca się ona w oczy. Myszka została wyposażona w tak zwany trackball, czyli po prostu manipulator kulkowy. Jest to alternatywny sposób sterowania kursorem, do którego trzeba się przyzwyczaić, lecz ostatecznie wiele osób ceni sobie takie rozwiązanie. Logitech MX Ergo ma 8 przycisków (6 programowalnych), czujnik optyczny o rozdzielczości 2048 DPI, akumulator o pojemności 500 mAh, a kółko do przewijania pozwala na przechylanie w prawo i lewo. Waga urządzenia wynosi 259 g. Logitech MX Ergo można znaleźć w cenie około 500 zł.

Logitech G402 Hyperion Fury to przewodowa myszka do gier od firmy Logitech, która została wyposażona we wbudowany procesor ARM do obsługi mechanizmu Fusion. Przekłada się to na bardzo wysoką szybkość śledzenia ruchów oraz przystępne zapisywanie i odtwarzanie niezbędnych makr – najlepiej skorzystać z oprogramowania Logitech Gaming Software. Tego typu możliwości istotnie ułatwiają życie w świecie rozrywki elektronicznej.