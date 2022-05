Przegląd myszek Corsair. Solidne gryzonie do gier

Corsair to amerykańska firma z siedzibą w miejscowości Fremont. Jej początki sięgają 1994 roku, a współcześnie jest dobrze znaną marką, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju akcesoriów komputerowych. Dla miłośników rozrywki elektronicznej to między innymi ceniony dostawca gamingowych myszek. W tym przeglądzie zwrócimy uwagę na parę wybranych modeli.

Corsair Katar Pro Wireless stanowi ciekawą propozycję na dobrą myszkę gamingową. Sprzęt znajduje się na całkiem przystępnej półce cenowej, ponieważ da się go znaleźć w okolicach 200 zł. Urządzenie może się łączyć za pośrednictwem szybkiej technologii, którą producent określa jako Slipstream Wireless. Kolejną opcją jest low-latency Bluetooth, czyli Bluetooth z niskim poziomem opóźnień. Wszystko to dotyczy wersji bezprzewodowej, lecz warto wspomnieć o istnieniu wariantu Corsair Katar Pro na kabel, co wiąże się z niższą ceną na poziomie około 100 zł.

Za intrygującą ciekawostkę można uznać obecność systemu regulacji o nazwie Key Slider. Ma to umożliwiać zmianę położenia przycisków bocznych, a wszystko po to, żeby uzyskać możliwie najlepsze dopasowanie do dłoni. Myszka Corsair Scimitar Elite została wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 18000 DPI, a producent zapewnia, że możliwe jest wyjątkowo precyzyjne śledzenie ruchu z regulacją co 1 DPI. Waga urządzenia wynosi 122 g. Corsair Scimitar Elite można znaleźć w okolicach ceny 350 zł.