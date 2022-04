Przegląd myszek SteelSeries. Dobry sprzęt dla graczy

Taki sprzęt to prawdziwy potwór dla osób grających w MOBA, MMO, albo po prostu dla użytkowników, którzy z jakiegoś powodu muszą mieć błyskawiczny dostęp do sporej ilości funkcji. SteelSeries Aerox 9 Wireless ma aż 12-przyciskowy panel boczny, a łącznie myszka otrzymała 18 programowalnych guzików. Warto podkreślić, że rolka do przewijania daje możliwość przechylania na boki. Bezprzewodowa myszka SteelSeries Aerox 9 Wireless ma sensor TrueMove Air o rozdzielczości 18000 DPI oraz maksymalnej prędkości 400 IPS.