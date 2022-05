Przegląd myszek Tracer. Tanie myszki dla każdego

Tania myszka do pracy, a nawet gier? Na rynku istnieje tyle modeli, że zawsze da się coś znaleźć. W naszym przeglądzie urządzeń marki Tracer jest nawet niedroga myszka ergonomiczna. Oczywiście sprzęty poniżej 100 zł nie będą miały takiej samej jakości i parametrów, co te sprzedawane za wielokrotnie wyższe kwoty. Mimo tego tanie myszki również mają wiele zalet i spełniają swoje zadania.

Tracer Zelih Duo Black RF Nano

Tania myszka do najróżniejszych zastosowań, czyli Tracer Zelih Duo Black RF Nano. Nie ma sensu udawać, że produkty z bardzo niskiego przedziału cenowego są idealne pod każdym względem. Wszystko sprowadza się do tego, że w zamian za niższy koszt zmniejszamy trochę oczekiwania i szukamy urządzenia, które będzie się charakteryzować poprawnym działaniem.

Źródło zdjęć: © Tracer Myszka Tracer Zelih Duo Black RF Nano

Przykładem dobrej taniej myszki może być właśnie Tracer Zelih Duo Black RF Nano. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik optyczny o rozdzielczości 1600 DPI, co w zupełności wystarczy do zwykłych zadań, które będziemy realizować na co dzień. Nie ma możliwości przełączania między różnymi poziomami czułości. Liczba guzików jest tu dość niska, ponieważ to standardowe 3 przyciski. Myszka jest bezprzewodowa i pozwala na łączność RF 2,4 GHz. Tracer Zelih Duo Black RF Nano można znaleźć w cenie około 40 zł.

Tracer Gamezone Reika RGB

Osoby szukające taniej myszki do gier lub po prostu chcące wejść w posiadanie gryzonia o bardziej imponującym wyglądzie, mogą rzucić okiem na model o nazwie Tracer Gamezone Reika RGB. Jest to niedroga myszka, która sprawdzi się w formie wprowadzenia do świata gamingowych produktów. W chwili gdy dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy czegoś więcej, po prostu będzie można skusić się na coś z wyższej półki.

Źródło zdjęć: © Tracer Myszka Tracer Gamezone Reika RGB

Urządzenie zostało wyposażone w czujnik optyczny o rozdzielczości 7200 DPI, co na pewno przyda się podczas ogrywania wielu tytułów. Ponadto producent zadbał o możliwość przełączania na różne poziomy czułości, więc użytkownik gryzonia będzie mógł wybierać pomiędzy wartościami 1000, 1600, 2400, 4000, 5600, 7200 DPI. Myszka jest przewodowa i ma kabel o długości 1,5 m. Została wyposażona w 6 przycisków. Nie zabrakło w niej efektownego podświetlenia RGB, a sama konstrukcja przyciąga wzrok ciekawie dobranymi otworami. Tracer Gamezone Reika RGB można znaleźć w cenie około 60 zł.

Tracer Flipper RF Nano

Co to znaczy, że myszka jest dobra? Dla jednych to wysoka wartość DPI, dla innych imponujące podświetlenie. Ostatecznie każdy ma swoje preferencje, więc nie ma jednego modelu, który zadowoli wszystkich. Gdyby jednak ktoś był zainteresowany niedrogą myszką ergonomiczną, wtedy z pewnością można brać pod uwagę model Tracer Flipper RF Nano.

Źródło zdjęć: © Tracer Myszka Tracer Fliper RF Nano

Urządzenie zostało wyposażone w czujnik optyczny Pixar 3212 o rozdzielczości 4800 DPI, a zainteresowane tym osoby mogą przełączać między wartościami 1200, 2400, 4800 DPI. Dzięki temu zawsze uda się dobrać czułość do aktualnych potrzeb. Liczba przycisków wynosi 6. Myszka jest bezprzewodowa i pozwala na łączność RF 2,4 GHz. Jednym z największych wyróżników tego modelu jest sam kształt, ponieważ Tracer Flipper RF Nano to ergonomicznie wyprofilowany sprzęt, a to przekłada się na lepszy kąt dla nadgarstka i tym samym jego mniejsze obciążenie. Ma to szczególne znaczenie podczas wielu godzin pracy. Myszkę można znaleźć w okolicach ceny 70 zł.