Przegląd myszek SPC Gear. Tani sprzęt dla graczy

Zgodnie z tym co już napisaliśmy, SPC Gear to między innymi myszki, które da się znaleźć w niewygórowanych cenach, a sprzęt ten może spełnić oczekiwania niektórych miłośników rozrywki elektronicznej. Gryzonie tej marki są wyposażone w typowe dla gamingowych akcesoriów podświetlenie RGB, sensory o całkiem wysokich rozdzielczościach, a do tego jeszcze cechują się niską wagą.

SPC Gear GEM

SPC Gear GEM już swoim wyglądem pozwala zrozumieć, że jest to urządzenie mające zainteresować m.in. miłośników rozrywki elektronicznej. Nie brakuje tu konfigurowalnego podświetlenie ARGB, czyli takiego, które pozwala na dowolne sterowanie podświetlonymi elementami. Dzięki temu możliwości z zakresu personalizacji są na wyższym poziomie. Warto jeszcze wspomnieć o bocznych panelach, których struktura ma poprawiać chwyt.

Źródło zdjęć: © SPC Gear Myszka SPC Gear GEM

Urządzenie zostało wyposażone w precyzyjny sensor optyczny PixArt PMW3325 o rozdzielczości 8000 DPI, który powinien przełożyć się na przystępniejsze celowanie w grach. Myszka otrzymała 6 przycisków i producent szacuje, że przełączniki mogą wytrzymać około 60 milionów kliknięć. Waga urządzenia wynosi 67 g. SPC Gear GEM można znaleźć w okolicach ceny 130 zł.

SPC Gear LIX

Kolejną propozycją jest SPC Gear LIX, w przypadku której wzrok natychmiast przykuwa bardziej nietypowy wygląd. Producent zdecydował się na lekką konstrukcję z otworami, mającymi na celu zredukować kilka zbędnych gramów. Jest to często porównywane do struktury plastra miodu, ponieważ otwory występują w regularnych odstępach i mają charakterystyczny kształt. Ciekawostką jest fakt, że sama nazwa tego produktu stanowi nawiązanie do liczby 59, ponieważ waga tego modelu wynosi 59 g.

Źródło zdjęć: © SPC Gear Myszka SPC Gear LIX

Urządzenie zostało wyposażone w precyzyjny sensor optyczny PixArt PMW3325 o rozdzielczości 8000 DPI, lecz oczywiście można łatwo przełączać pomiędzy różnymi poziomami czułości (800, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400). Myszka otrzymała 6 przycisków i producent zapewnia, że przełączniki mogą wytrzymać około 60 milionów kliknięć. SPC Gear LIX można znaleźć w okolicach ceny 130 zł.

Myszki SPC Gear GEM Plus i SPC Gear LIX Plus

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieją jeszcze odrobinę lepsze warianty opisywanych wyżej myszek. Zarówno SPC Gear GEM, jak i SPC Gear LIX, mają swoje wersje "Plus". Jest to propozycja skierowana do osób zainteresowanych takim sprzętem, lecz z trochę lepszymi osiągami. Głównie sprowadza się to do czujników.

SPC Gear GEM Plus ma lepszy sensor o nazwie PixArt PMW3370, którego rozdzielczość jest na poziomie 19000 DPI. Ponadto myszka otrzymała przełączniki, które według zapewnień producenta powinny wytrzymać około 80 milionów kliknięć. Jeżeli natomiast chodzi o SPC Gear LIX Plus, to sprzęt ten został wyposażony w czujnik o nazwie PixArt PMW3360, którego rozdzielczość wynosi 12000 DPI. Przełączniki w tym modelu również mają wytrzymać około 80 milionów kliknięć.