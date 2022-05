Przegląd myszek Roccat. Ciekawa propozycja dla graczy i nie tylko

Sprzęt firmy Roccat może być skierowany do entuzjastów gier, lecz prawda jest taka, że doskonale sprawdzi się także w zastosowaniach biurowych. Niezależnie od tego, czy chcemy wykonywać obowiązki zawodowe, czy też mamy na celu bicie rekordów w wirtualnych starciach, warto zwrócić uwagę na gryzonie firmy Roccat.

Myszka przewodowa Roccat Burst Core zalicza się do grona tych wyjątkowo lekkich narzędzi związanych ze światem rozrywki elektronicznej, ponieważ jej waga to zaledwie 68 g. Jak na swój pułap cenowy, jest to sprzęt dobrej jakości, który sprawdzi się w wielu tytułach, również tych z bardzo szybką akcją i zapotrzebowaniem na precyzję ze strony gracza.