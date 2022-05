Podświetlana myszka. Przegląd ciekawych myszek RGB

Myszki z podświetleniem cieszą się sporym zainteresowaniem. Oczywiście wynika to m.in. z tego, że czasem po prostu chcemy, żeby nasza elektronika prezentowała się możliwie najlepiej. Jedni powiedzą, że bogata iluminacja wyłącznie przeszkadza. Drudzy będą zdania, że efektowne podświetlenie w myszce to przepiękna, wręcz niezbędna rzecz. O gustach się nie dyskutuje, ale warto rzucić okiem na przegląd gryzoni z efektowną iluminacją.

Skoro już mowa o efektach, to warto zaznaczyć, że gracze mają opcję wybierania różnych trybów podświetlenia, a w niektórych grach można skorzystać z tego, że dopasowane świecenie RGB ukaże poziom życia naszej postaci. Jeżeli natomiast chodzi o podstawowe parametry gryzonia, to został wyposażony w 6 przycisków, a producent zapewnia, że przełączniki mogą wytrzymać około 80 milionów kliknięć. Myszka otrzymała czujnik optyczny TrueMove Air o rozdzielczości 8500 DPI oraz maksymalnej prędkości 400 IPS. SteelSeries Aerox 3 Wireless można znaleźć w cenie około 300 zł.

Roccat Burst Pro AIMO to kolejna myszka z imponującym podświetleniem. Tym razem chodzi o AIMO, czyli inteligentny system podświetlenia, który został specjalnie opracowany właśnie przez Roccat. Efektem ma być dynamiczna iluminacja, reagująca na to, co w danym momencie robi użytkownik. Najlepszy efekt można uzyskać wtedy, gdy ma się kilka urządzeń kompatybilnych z AIMO. Jeżeli na przykład nasza klawiatura obsługuje podświetlenie AIMO, to można ją zsynchronizować np. z myszką AIMO i wtedy sprzęty wspólnie reagują na wciskanie klawiszy – efekt świetlny rozchodzi się na dwa urządzenia.