Myszka do 100 zł. Przegląd dobrych modeli

Jaką myszkę do 100 zł kupić? Nasz przegląd pomoże w znalezieniu odpowiedniej inspiracji.

Dobra myszka potrafi zdziałać cuda dla komfortu naszej pracy. Jakby tego było mało, odpowiednio dobrany gryzoń przełoży się na satysfakcjonującą rozgrywkę przy wielu tytułach. Na rynku jest tak duży wybór, że można znaleźć zarówno myszkę do 100 zł odpowiednią do pracy, jak i gamingową myszkę do 100 zł.

Bezprzewodowa myszka do 100 zł – Logitech M190

Logitech M190 to dobry przykład bezprzewodowej myszki do 100 zł. Neutralny wygląd sprawia, że sprzęt nadaje się m.in. do zastosowań biurowych. Uniwersalne wyprofilowanie sprawia, że gryzoń będzie odpowiedni dla osób praworęcznych oraz leworęcznych. Dodatkowo kształt jest całkiem ergonomiczny, więc dłoń i nadgarstek będą mniej zmęczone po dłuższym czasie spędzonym na użytkowaniu Logitech M190.

Urządzenie zostało wyposażone w sensor o rozdzielczości 1000 DPI. Myszka ma 3 przyciski, więc pod tym względem nie wyróżnia się w żaden szczególny sposób (standardowa, minimalna liczba odpowiednia do zwykłej pracy). Do zasilania wystarczy jedna bateria AA. Bezprzewodowa łączność ma zasięg około 10 m. Waga jest na poziomie 90 g.

Przewodowa myszka do 100 zł – Dell MS3220

Niedroga myszka Dell MS3220 sprawdzi się podczas realizowania codziennych czynności przy komputerze, niezależnie od tego czy mają to być obowiązki służbowe, czy tylko zwykłe przeglądanie internetu. Gryzoń łączy się za pośrednictwem kabla USB, więc nie trzeba martwić się o regularną wymianę baterii, jak to ma miejsce w przypadku sprzętów bezprzewodowych.

Urządzenie zostało wyposażone w sensor o rozdzielczości 3200 DPI. Warto dodać, że istnieje możliwość szybkiej zmiany pomiędzy 4 poziomami DPI. Myszka ma 5 przycisków, więc można zwrócić uwagę, że w swojej niskiej kategorii cenowej oferuje coś więcej niż tylko standardowe 3 przyciski. Wyprofilowanie jest przyjazne dla osób praworęcznych oraz leworęcznych. Waga znajduje się na poziomie 98 g.

Gamingowa myszka do 100 zł – Corsair Katar Pro

Większość myszek gamingowych charakteryzuje się wyższą ceną, ale tak naprawdę można znaleźć również takie modele, które będę w okolicach 100 zł. Doskonałym przykładem okazuje się być model Corsair Katar Pro. Ta myszka dla graczy jest bardzo lekka, bo waga to zaledwie 69 g. Ponadto została wyprofilowana w taki sposób, żeby zapewnić zadowalający poziom wygody przy dłuższym użytkowaniu. Nie zabrakło też dynamicznego podświetlenia RGB, które przyciąga wzrok.

Urządzenie zostało wyposażone w sensor o rozdzielczości 12400 DPI, co stanowi wysoką wartość i niektórym graczom jest potrzebne do rozgrywki na satysfakcjonującym poziomie. Jest jeszcze możliwość wygodnej zmiany pomiędzy 3 różnymi poziomami DPI. Myszka ma 6 przycisków, co może być pomocne podczas ogrywania niektórych tytułów. Antypoślizgowe ścianki boczne poprawiają chwyt. Gryzoń jest przewodowy, a długość kabla wynosi 1,8 m.