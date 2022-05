Myszka do 500 zł. Przegląd dobrych modeli

Jaką myszkę do 500 zł kupić? Trudne pytanie, na które ostatecznie trzeba odpowiedzieć samemu. My natomiast zadbamy o dostarczenie odpowiedniej inspiracji. Przygotowaliśmy przegląd wybranych modeli i podaliśmy informacje na ich temat w ekspresowej formie.

Myszka do 500 zł Logitech MX Vertical Ergonomic

Razer DeathAdder V2 Pro z pewnością nie zalicza się do tanich myszek, ale w zamian ma do zaoferowania solidne wykonanie oraz wysoką precyzję. Taki sprzęt nie służy do zwykłych biurowych zastosowań, ponieważ pełny potencjał myszki zostanie wykorzystany dopiero podczas grania w szybkie tytuły, w których celność i refleks mają duże znaczenie. Wiele osób może ucieszyć efektowne podświetlenie o nazwie Razer Chroma RGB, które obsługuje 16,8 milionów kolorów.